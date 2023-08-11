ليفربول يحسم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، توصل إدارة ناديه لاتفاق نهائي مع برايتون حول التعاقد مع لاعبه مويسيس كايسيدو.



وقال كلوب في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على موقع "تويتر": "أستطيع تأكيد اتفاق ليفربول مع برايتون لضم مويسيس كايسيدو".



وأضاف: "خضوع اللاعب لكشف طبي اليوم؟ لا أعرف، دعنا ننتظر".



وعن عن تصريحه الشهير في 2016 عقب انتقال بوجبا لمانشستر يونايتد بأنه سيبتعد عن التدريب إذا أصبحت هذه الرسوم عادية، أجاب:" بصراحة لقد تغير كل شيء، لقد كنت مخطئا، ولكن الوضع الحالي لا يعجبني، لكن هذه الطريقة التي تسير بها الأمور".



وذكر فابريزو رومانو أن صفقة كايسيدو ستكلف خزينة ليفربول 110 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أعلى صفقة تعاقد لنادٍ إنجليزي في تاريخ كرة القدم.