عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يحسم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب
يورجن كلوب

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، توصل إدارة ناديه لاتفاق نهائي مع برايتون حول التعاقد مع لاعبه مويسيس كايسيدو.


وقال كلوب في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على موقع "تويتر": "أستطيع تأكيد اتفاق ليفربول مع برايتون لضم مويسيس كايسيدو".


وأضاف: "خضوع اللاعب لكشف طبي اليوم؟ لا أعرف، دعنا ننتظر".


وعن عن تصريحه الشهير في 2016 عقب انتقال بوجبا لمانشستر يونايتد بأنه سيبتعد عن التدريب إذا أصبحت هذه الرسوم عادية، أجاب:" بصراحة لقد تغير كل شيء، لقد كنت مخطئا، ولكن الوضع الحالي لا يعجبني، لكن هذه الطريقة التي تسير بها الأمور".


وذكر فابريزو رومانو أن صفقة كايسيدو ستكلف خزينة ليفربول 110 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أعلى صفقة تعاقد لنادٍ إنجليزي في تاريخ كرة القدم.

كلوب ليفربول برايتون كايسيدو يورجن كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها وغيابها يهز أركان المجتمع

أسامة ربيع: الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة.. فيديو

لبنان.. بيان عاجل من وزير الإعلام يوضح حيثيات إغلاق التليفزيون الرسمي

كارثة.. قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون السبت لبحث "تدخل محتمل" في النيجر

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

خطيب المسجد النبوي: الأسرة هي أساس بناء المجتمع واللبنة الأولى في كيانه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تتخن.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لايت

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من تناول هذا السمك.. فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

فيديو

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ