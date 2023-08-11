السديس يكمل الصلاة بدلا من ماهر المعيقلي.. هل صلاة الجمعة صحيحة؟ اعرف آراء الفقهاء

تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعقيلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة اليوم، وأَتَمَّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالناس صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 محرم 1445 هـ بالمسجد الحرام، بعدما أصيب الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، فلم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر.

حكم الصلاة بعد استكمال السديس

ما فعله الشيخ السديس يسمى عند الفقهاء استخلافاً، وهو أن يخلف الإمامَ شخصٌ آخر لإكمال الصلاة إذا حصل للإمام طارئ أثناء الصلاة كمرض أو غير ذلك. والاستخلاف مشروع على الراجح من قولي العلماء في المسألة، وبه قال عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعلقمة وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأحمد في رواية عنه.

حكم الاستخلاف في الصلاة

إذا طرأ على الإمام عذر يمنعه من إتمام صلاته أو من البقاء في الإمامة، فإن له أن يستخلف أحد المأمومين ليتم الصلاة بالجماعة خلفه، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم.

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/142): "حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد، ولم يصرح بحكاية منع الاستخلاف عن أحد ".

واستدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ، فقدمه ، فأَتَمَّ بالناس الصلاة . رواه البخاري (3700)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم ، ولم ينكر ، فكان إجماعا.

مرض ماهر المعيقلي

أصدرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية بيانا أوضحت خلاله، تفاصيل ما تعرض له إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي اليوم خلال صلاة الجمعة، حيث لم يستطع استكمال صلاة الجمعة، وتقدم الشيخ عبد الرحمن السديس لاستكمالها.

وأوضح البيان أنه ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة فتأخر.



مرض الشيخ ماهر المعيقلي



وحول مرض الشيخ ماهر المعيقلي وتابعت: أَتَمَّ بالناس الصلاة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وأضافت أن الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.



وفي صلاة الجمعة اليوم، لم يستطع الشيخ ماهر المعيقلي إكمال صلاة الجمعة، والشيخ عبد الرحمن السديس تقدم المصلين لاستكمال الصلاة.



وتفاعل مستخدمو التواصل الاجتماعي مع المقطع الفيديو الخاص بالبث المباشر لصلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل للشيخ ماهر المعيقلي، وألا يصيبه مكروه.