أزمة رعاة| شبح التأجيل يهدد سوبر الأهلي واتحاد العاصمة.. و"كاف" في ورطة

يواجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أزمة بسبب موعد إقامة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المقرر اقامته فى السعودية.

كان النادي الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بينما سيشارك اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي كونه بطلا للكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وتمثل سبب ورطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف فى عدم قدرة اللجنة المنظمة لكأس السوبر الأفريقي الذى لم يجمع بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري علي استقطاب أي رعاة للبطولة.

كاف سبق وأعلن عن كشف التفاصيل الخاصة ببطولة كأس السوبر الإفريقي في الاسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري إلا أن ذلك لم يتم لعدم وجود أي رعاة للبطولة.

وتواجه مباراة كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري شبح التأجيل بسبب أزمة عدم وجود رعاة للبطولة .

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وقررت اللجنة التنفيذية، بعد الاجتماع التي عقد اليوم الجمعة، إقامة كأس السوبر الإفريقي في الأول من شهر سبتمبر في السعودية .

أزمة في الأهلي بسبب السوبر الإفريقي



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك احتمالية لصرف النظر عن إقامة معسكر خارجي للنادي الأهلي، قبل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عروض لإقامة المعسكر في ألمانيا وهولندا ودول أخرى، ولكن المعسكر متوقف على موعد مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي".

كاف يكشف مواعيد القيد الأفريقي



كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد القيد الإفريقي وفترات تسجيل الأندية بالقارة السمراء تمهيدا للمشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية ودوري السوبر.

وتلقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف خطابا من اتحاد الكرة المصري يتضمن مشاركة النادي الأهلي وبيراميدز في مسابقة دوري أبطال افريقيا والزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

ويشارك النادي الأهلي في دوري السوبر الافريقي الذى استحدثه الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف فترة تسجيل اولى من 15-31 يوليو 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة بداية من الدور التمهيدي الأول

(دور ال 64)

فترة تسجيل ثانية من 1 -31 اغسطس 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة بداية من الدور التمهيدي الثاني

(دور ال 32)

فترة تسجيل ثالثة من 1 -30 سبتمبر 2023 ويستطيع أي نادي المشاركة من دور المجموعات

فترة تسجيل رابع من 1 -31 يناير 2024

ويستطيع أي نادي المشاركة من دور المجموعات

