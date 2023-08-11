وكيل الزراعة: مصر بعيدة عن أزمات الأمن الغذائي.. ولدينا فائض من المحاصيل

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، إن مشروع الصوب الزراعية منتشرة فى أنحاء مختلفة من الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي بثماره.

وأضاف المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الأخوان عينوا مندوب مبيعات مستشار للزراعة، معقبا: “قمنا بتطهير الوزارة”.

وتابع المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة لزراعة البساتين: “مصر لن تتعرض لأي أزمة في الأمن الغذائي ولدينا فائض من المحاصيل، وهناك العديد من المشككين الذين يحاولون النيل من المشروعات القومية، ويجب أن لا نسمح لهم بذلك”.