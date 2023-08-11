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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يشهد حفل ختام الموسم الرابع لـ" YLY " بأبو قير

صدى البلد

شهد مساء اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الموسم الرابع لشباب يدير شباب " YLY ".


والتى استضافتها المدينة الشبابية بأبو قير بالاسكندرية وبمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات الشباب المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي نفذتها  الوزارة علي مدار العام بكافة انحاء الجمهورية.

وخلال لقائه بالشباب أثنى الدكتور أشرف صبحي على مشروع   " YLY "  والذي دشن الاسبوع الماضي موسمه الخامس على التوالى.


وأشار وزير الشباب الى أن المشروع يعد  أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة.


ووجه وزير الشباب حديثه الى الشباب المتواجد بالاحتفالية انتم شباب يمثل قلب شباب وزارة  الشباب والرياضة لم نتدخل منذ انطلاق المشروع منذ ما يقارب الخمس سنوات انتم تمثلوا كيان واحد ينضم اليكم اكثر من ستين كيان تابع لوزارة الشباب والرياضة، مضيفا انه أصبح  هناك التزام بدون ميثاق بين الوزارة وجميع الكتل الشبابية المتواجدة فى كافة انحاء الجمهورية .


وأشار وزير الشباب انه عندما يقوم بزيارة اي محافظة من محافظات مصر اشعر بالسعادة  لتواجد " القميص الأزرق" والذي يرمز لكيان شباب يدير شباب .

 

يذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY"  هو أحد المشاريع التطوعية التى أطلقها معالى الوزير الدكتور أشرف صبحي خلال عام ٢٠١٨، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب، والترويج لأنشطة الوزارة، بالإضافة لنشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة.


شارك  في حضور الاحتفالية اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب  واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية والاستاذ مصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية وشهاب جمال الدين مسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة  لمتطوعي "  YLY" والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية والدكتور  ابو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبو قير.

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