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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة بلجيكى للجنايات بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أحالت نيابة البحر الأحمر، راكبًا بلجيكى الجنسية، للمحاكمة الجنائية، فى محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بمطار الغردقة، أثناء إنهاء إجراءات وصوله.

 

وكانت جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى، مدير إدارة جمرك مطار الغردقة الدولى، قد تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة الطائرة القادمة من بروكسل، اشتبه محمد عبدالباسط، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب بلجيكى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة رضوان القاسم، تحت إشراف عبدالمجيد النجار، تلاحظ وجود كثافات معتمة، وقام مهند سامى، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف عادل قرنى بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود كيس بلاستيك به 11 جراما من نبات الماريجوانا المخدر، وقام بالتحريز أحمد سطوحى، ووائل أحمد، وأحمد فتحى، بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركى، وعصام عباس، مدير الإدارة.

إجراءات تفتيش الركاب البحر الأحمر الماريجوانا المخدر المخدرات المخالفة جمارك الغردقة جمارك مطار الغردقة

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