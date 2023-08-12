إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فرج عامر: "نادي بيراميدز يسعي جاهدا لافساد اي صفقة يرغب الاهلي في تحقيقها، وآخرها صفقة انتقال بوبو لاعب فيوتشر للاهلي، المهم ان المتضرر هو اللاعب الذي وجد نفسة ماسك الهوا".

بيراميدز تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية

ويسعى بيراميدز لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتساعده على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد، خاصة بعد تأكد مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول في مرة تاريخه.