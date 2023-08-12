عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي 2023- 2024، باستقبال لوريان في تمام العاشرة مساء على ملعب بارك دي برانس، اليوم السبت.

ويستهدف فريق باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي تحقيق انطلاقة قوية أمام لوريان وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي.

وتولى لويس إنريكي تدريب باريس سان جيرمان، الشهر الماضي، خلفا للمدرب كريستوف جالتييه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بعد استبعاده من الجولة التحضيرية، لرفضه تجديد عقده والذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال إنريكي خلال الموتمر الصحفي: "أتمنى أن يتوصل النادي واللاعب إلى حل، ولكن تبقى فلسفة باريس واضحة وهي أن النادي فوق أي لاعب أو مدرب".

وعن مواجهة لوريان، أجاب:" أريد الهجوم والضغط، أعتقد أن الفريق جاهز للقتال، ونريد إمتاع الجماهير، أريد فريقًا تنافسيًا لمدة 90 دقيقة في جميع المسابقات، قد لا نحظى بهذا الإيقاع من المباريات الأولى لكنه سيأتي، هذا ما أشعر به".
وأضاف:" لوريان فريق جيد، لقد هزمونا في المباراة الأخيرة في بارك دي برانس، لكن في المباراة الافتتاحية أريد أن نتحكم في الكرة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وتابع: "نحن من أفضل الفرق في البطولة، نريد الفوز بجميع الألقاب والمشاركة في كل المسابقات، نقوم بما هو ضروري بشكل يومي لفترة الانتقالات، نحن منفتحون على أي شيء من شأنه تحسين الفريق، وعلى اتصال دائم بالرئيس ولويس كامبوس، ونولي اهتماما لجميع المواقف، فترة الانتقالات هي فترة صعبة للجميع لكنها أمر نقبله".
 

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لوريان لويس إنريكي مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي

ترشيحاتنا

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

100 يوم صحة: تقديم 154 ألفا و191 خدمة في كافة التخصصات

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

أرواح بريئة.. اعتراف خطير من الأمن الإثيوبي بشأن المواجهات في أمهرة

إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

95 للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتاكلى حادق ولا حلو.. تناول الحامل لهذه الأطعمة يحدد نوع الجنين

لوك جرئ.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

فيديو

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

سمك قرش ولفظ خارج.. رحمة أحمد تكشف تفاصيل نجاتها من الموت.. فيديوجراف

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ