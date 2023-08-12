باريس سان جيرمان يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان

يستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي 2023- 2024، باستقبال لوريان في تمام العاشرة مساء على ملعب بارك دي برانس، اليوم السبت.

ويستهدف فريق باريس سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي تحقيق انطلاقة قوية أمام لوريان وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على لقب الدوري الفرنسي.

وتولى لويس إنريكي تدريب باريس سان جيرمان، الشهر الماضي، خلفا للمدرب كريستوف جالتييه.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بعد استبعاده من الجولة التحضيرية، لرفضه تجديد عقده والذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال إنريكي خلال الموتمر الصحفي: "أتمنى أن يتوصل النادي واللاعب إلى حل، ولكن تبقى فلسفة باريس واضحة وهي أن النادي فوق أي لاعب أو مدرب".

وعن مواجهة لوريان، أجاب:" أريد الهجوم والضغط، أعتقد أن الفريق جاهز للقتال، ونريد إمتاع الجماهير، أريد فريقًا تنافسيًا لمدة 90 دقيقة في جميع المسابقات، قد لا نحظى بهذا الإيقاع من المباريات الأولى لكنه سيأتي، هذا ما أشعر به".

وأضاف:" لوريان فريق جيد، لقد هزمونا في المباراة الأخيرة في بارك دي برانس، لكن في المباراة الافتتاحية أريد أن نتحكم في الكرة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وتابع: "نحن من أفضل الفرق في البطولة، نريد الفوز بجميع الألقاب والمشاركة في كل المسابقات، نقوم بما هو ضروري بشكل يومي لفترة الانتقالات، نحن منفتحون على أي شيء من شأنه تحسين الفريق، وعلى اتصال دائم بالرئيس ولويس كامبوس، ونولي اهتماما لجميع المواقف، فترة الانتقالات هي فترة صعبة للجميع لكنها أمر نقبله".

