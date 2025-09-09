عماد النحاس يمنح لاعبي الأهلي الدوليين راحة 48 ساعة قبل مواجهة إنبي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن منح لاعبي النادي الأهلي الدوليين راحة قبل مواجهة المارد الأحمر و إنبي .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عماد النحاس يمنح لاعبي الأهلي الدوليين راحة 48 ساعة قبل مواجهة إنبي".



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ان اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي قد لا يكون موجودا في مباراة إنبي المقبلة في بطولة الدوري.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "إمام عاشور شارك في المباراة الودية أمس وأدى بشكل جيد ولكن الجهاز الفني اكتفوا بمشاركته في جزء من المباراة وطالبوه بالحذر وكان هناك تنبيه بعدم الالتحامات".