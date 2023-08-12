رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع عثمان ديمبلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع عثمان ديمبلي قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وذكر النادي الفرنسي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن عثمان ديمبيلي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة بعقد لمدة 5 مواسم.

وأضاف أن عثمان ديمبلي سيرتدي القميص رقم 23 مع باريس سان جيرمان.

وقال القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان: "يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبيلي في باريس سان جيرمان، حيث سيكون لاعباً مهماً لنادينا".

وأضاف: "الشغف والتصميم الذي أظهره عثمان عندما انضم إلى باريس سان جيرمان رائع، وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا".

واختتم: "نحن فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم الفرنسي في باريس سان جيرمان، ونحن ندخل حقبة عظيمة جديدة لنادينا".