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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي نجم
عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع عثمان ديمبلي قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وذكر النادي الفرنسي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن عثمان ديمبيلي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة بعقد لمدة 5 مواسم.

وأضاف أن عثمان ديمبلي سيرتدي القميص رقم 23 مع باريس سان جيرمان.

وقال القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان: "يسعدنا الترحيب بعثمان ديمبيلي في باريس سان جيرمان، حيث سيكون لاعباً مهماً لنادينا". 

وأضاف: "الشغف والتصميم الذي أظهره عثمان عندما انضم إلى باريس سان جيرمان رائع، وهو الموقف المطلوب لجميع لاعبينا".

واختتم: "نحن فخورون بأن يكون لدينا فائز آخر بكأس العالم الفرنسي في باريس سان جيرمان، ونحن ندخل حقبة عظيمة جديدة لنادينا".

باريس سان جيرمان ديمبلي برشلونة عثمان ديمبلي ناصر الخليفي

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