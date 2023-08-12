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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ذاكرة 1 تيرابايت و24 جيجابايت رام.. شاومي تطلق موبايل خارق للألعاب

Redmi K60 Ultra
Redmi K60 Ultra

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لعقد حدث كبير في 14 أغسطس في الصين، من خلاله تخطط العلامة التجارية رفع الستار عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي Mix Fold 3 والذي يتميز بتصميم نحيف للغاية، إلى جانب تابلت Pad 6 Max المليء بالميزات، وسماعة Band 8 Pro، ولكن هذه ليست الأجهزة الوحيدة التي تعتزم عملاقة التقنية الصينية للكشف عنها في هذا الحدث.

وحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تعتزم شركة شاومي الكشف عن هاتف Redmi K60 Ultra، في حدث 14 أغسطس القادم، وسيكون هذا الطراز هو آخر جهاز في سلسلة ريديمي K60، وستقوم شاومي بالنركيز على تشكيلة K70، وتعني تسمية Ultra أن الجهاز سيكون مليئا بالمميزات.

 

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الميزات الرئيسية لهاتف شاومي Redmi K60 Ultra

يعد هاتف Redmi K60 Ultra أحد الأجهزة التي طال انتظارها من شاومي، حيث استقبل السوق الهاتفين الآخرين من سلسلة K60 بشكل جيد، وأكدت شاومي على الكثير من المواصفات الرئيسية التي سيأتي بها الهاتف.

Redmi K60 Ultra

ووفقا لـ شاومي، سيعمل هاتف Redmi K60 Ultra، بواسطة المعالج الرائد Dimensity 9200+، وهي مجموعة شرائح رئيسية من ميدياتك، بقدر ما يذهب الأداء، فإن هذه الشرائح تعد منافس قوى لمعالج كوالكوم الجديدSnapdragon 8 Gen 2، وتحصل هذه الشريحة على أداء بقوة 1724 أحادية النواة و 4859 في النقاط متعددة النواة على منصة Geekbench.

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi K60 Ultra على شاشة بدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 144 هرتز في الثانية مما يعني أن هذا الجهاز مخصص للألعاب.

Redmi K60 Ultra

ويعد الجزء المثير للاهتمام هو أن هاتفي Redmi K60 و K60 Pro ظهروا لأول مرة بلوحة 1440 بكسل، ولكن بالنسبة إلى طراز Ultra، واختارت شاومي شاشة عرض بدقة 1220 بكسل، يقدم هذا النوع من شاشات العرض صورا واضحة ومفصلة جيدا.

وفيما يتعلق بالتخزين وذاكرة الوصول العشوائي، سيكون هناك متغير بسعة تخزين 1 تيرابايت و 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وهذا يعني أنه يمكنك القيام بمهام متعددة بسهولة وتخزين الملفات الكبيرة وتشغيل الألعاب والألعاب كثيفة الاستخدام للموارد باستخدام Redmi K60 Ultra، وسيأتي الهاتف المرتقب بإعدادات كاميرا قوية في الخلف.

Redmi K60 Ultra

ووفقا للإعلان، سيحتوي هاتف شاومي Redmi K60 Ultra على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر واسع للغاية وصورة بدقة 2 ميجابكسل في الخلف.

ولا توجد معلومات رسمية حول سعر الهاتف حتى الآن، ولكن شاومي أصدرت K50 Ultra مقابل سعر حوالي 415 دولار (أي ما يعادل 12850 جنيه مصري)، وبينما بلغت تكلفة هاتف K60 Pro حوالي 505 دولار (أي ما يعادل 15640 جنيه مصري)، وبالنظر إلى هذه الأسعار، فمن المحتمل أن يتوفر طراز ألترا المنتظر بسعر يبدأ من 600 دولار إلى 700 دولار (أي ما يعادل 21680 جنيه مصري).

شاومي Redmi K60 Ultra سلسلة ريديمي K60 Mix Fold 3 مواصفات Redmi K60 Ultra

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