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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

صدى البلد

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة والذى إستمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والجمعية المصرية للطب النفسى والمجلس القومى للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وبمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين فى مجال الطب النفسى من العسكريين والمدنيين .

الأكاديمية الطبية العسكرية

بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الطبية والبحثية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين .

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات والتى تتضمن قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث بكافة مستوياتها ، وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاج للأمراض النفسية .

كما يهدف المؤتمر لتبادل الخبرات العلمية والعملية ومناقشة أحدث الأبحاث الدولية فى مجال الطب النفسى ، والخروج بتوصيات مستقبلية قابلة للتنفيذ لمواكبة التطور الطبى المتلاحق فى هذا المجال .

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتبادل الخبرات العلمية وتدريب الكوادر الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية والبحثية.

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الأكاديمية الطبية العسكرية القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق مكافحة الإدمان الجمعية المصرية للطب النفسي المجلس القومي للصحة النفسية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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