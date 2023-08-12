مهنة تحولت للتراث.. عم عبد العظيم أقدم صانع قباقيب من 30 سنة| فيديو

في مهنة تحارب الاندثار، يبقى عم عبد العظيم آخر صناع القباقيب محتفظاً بهذا التراث، وبرغم تراجع الطلب عليها آلا أنه يتفنن في صناعتها بدكانه الصغير بالدرب الأحمر.

القبقاب هو نوع من الأحذية التي عرفت من قديم الأزل، وتُصنع من الخشب والجلد، وكانت تستخدم على نطاق واسع بالمنازل أو الحمامات العامة.

وأشار عم عبد العظيم، أن زبونه يأتي إليه من كل انحاء مصر والعالم العربي، ويصل سعر القبقاب ٢٠ جنيهاً، ويمر في صناعته بمراحل مختلفة تبدأ بتقطيع الخشب وتركيب الجلود بالمسامير.

وتابع أن المهنة تواجه الاندثار بسبب تراجع العاملين بها، معتبراً نفسه آخر جيل لهذا المهنة، فلا يوجد عرض وطلب على تعلمها.