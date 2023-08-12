تنسيق الجامعات 2023|أسباب تجعلك تلتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة

عميد كلية العلوم :

هناك شروط للالتحاق ببرامج كلية العلوم

يمكن العمل بوظيفة بالمعهد القومى للأورام من خلال قسم الفيزياء الحيوية

يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، عن كل ما يخص الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، وخاصة كليات جامعة القاهرة حيث لديها العديد من البرامج الجديدة تختلف عن أي جامعة أخرى ومن بينها كلية العلوم الهندسة حيث تحتوى على أكثر من برنامج متميز و يحتاجه سوق العمل بشكل كبير .

ومن جانبه ، أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، معلومات مهمة عن دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة .

وقال الدكتور أحمد الشريف : إن التقدم لدبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الجنائية و علوم مسرح الجريمة بدأ أول أغسطس ٢٠٢٣ وسوف ينتهى نهاية نفس الشهر .

وأوضح أنه من خلال الدبلوم يتم تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية والمهارات التحليلية والكمية، لتأهيل الطلاب العاملين في قطاع البحث الجنائي على أعلى المستويات.

وأشار إلى أنه يتم من خلال الدبلوم إعداد خريجين متخصصين في مجال التكنولوجيا الجنائية، والعمل على تأهيلهم في مجال علوم الأدلة الجنائية، وتوظيف علم الكيمياء الجنائية في حل المشاكل المختلفة.

وأوضح أن مدة الدراسة ستكون سنة دراسية واحدة بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور أحمد الشريف، إن مجالات عمل خريجي الدبلوم، تكون في “مصلحة الطب الشرعي، المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية، مصلحة الجمارك، مصلحة القياس والمعايرة، وزارة البيئة، المعامل المركزية بوزارة الصحة”، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، والمؤسسات الجنائية، والمراكز البحثية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة..

و فى نفس السياق ، أعلن الدكتور أحمد الشريف شروط الالتحاق بالأقسام بالعام الجامعي 2023 -2024.



شروط الألتحاق قسم علم الحيوان بعلوم القاهرة



1- شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة العلوم) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية .

2- شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب تنسيق

الجامعات.

شعبة الرياضة (يتم دراسة مقرر البيولوجي تكميلي)

1- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة عام جيد من الكليات الأخرى

2- موافقة مجلسي القسم والكلية وحسب اللوائح المنظمة لذلك والمنصوص عليها في اللائحة الطلابية بالكلية.

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قسم الرياضيات

يقبل طلاب علمي الرياضة و علمي علوم( شرط استكمال مواد تكميلية في مادة الرياضيات).

يقدم القسم برامج مختلف لدراسة التخصصات الأتية:

الرياضيات

علوم الحاسب

الإحصاء

مجالات العمل

١- باحث في التخصص

٢- جنيه مجالًا البرمجة و الذكاء الاصطناعي

٣- مدرس

٤- محلل بيانات

٥- تصميم قواعد بيانات البنوك

٦- شركات التامين

٧- تطوير محركات البحث

٨- تطبيقات الذكاء الإطناغو و انترنت الأشياء

قسم الفيزياء الحيوية



يقبل طلاب علمي العلوم وكذلك طلاب علمي الرياضة بعد اجتيازهم امتحان تكميلي مادة البيولوجي.

يؤهل القسم الطلاب للحصول على درجة

البكالوريوس فى العلوم فى التخصصات الاتية:

1- الفيزياء الحيوية المنفرد:

و فيه يدرس الطالب مقررات فيزياء حيوية و بيولوجي وكيمياء وكيمياء حيوية و فيزياء و رياضيات و تمثل فيه مقررات الفيزياء الحيوية اكثر من 50 % من عدد الساعات الدراسية.

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية العلوم درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء الحيوية بنظام الساعات المعتمدة (146 ساعة معتمدة)

2- الفيزياء الحيوية الطبية:

وهو من البرامج النوعية المتخصصة وفيه يدرس الطالب مقررات الفيزياء الحيوية و الفيزياء الطبية و الكيمياء و البيولوجي و الفيزياء و الرياضيات و تمثل فيه مقررات الفيزياء الحيوية و الفيزياء الطبية أكثر من 70 % من عدد الساعات الدراسية.

درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء الحيوية الطبية بنظام الساعات المعتمدة (136 ساعة معتمدة)

كما يؤهل القسم الطلاب للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة فى التخصصات الاتية:

1- فيزياء حيوية طبية

2- فيزياء حيوية جزيئية

3- فيزياء حيوية بيئية

فرص العمل:

ازدياد حاجة سوق العمل للفيزياء الحيوية الطبية للعمل في مجال المخاطر الصحية البيئية والمهنية وتقدير عوامل الخطر. لذا فان برنامج الفيزياء الحيوية الطبية يعمل علي اعداد الطالب لسد احتياجات سوق العمل في الفروع التالية:

1. مرافق الاشعة التشخيصية المختلفة بما في ذلك: أ. التصوير المقطعي (CT)

ب. التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

ج. التصوير باستخدام الاشعة تحت الحمراء (IR

د. التصوير باستخدام الموجات فوق الصوتية (Ultrasound

.3 تخطيط علاج اشعاعى (RTP)وحسابات التقنيات العلاجية الاشعاعية الحديثة

.4 تقييم أخطارالتعرض للإشعاع والفيزياء الصحية والمعايرات.

➢ أقسام الفيزياء الطبية في الجامعات المصرية

➢ مراكز علاج الأورام والطب النووي بالقصر العيني

➢ المعهد القومي للأورام

➢ مستشفيات علاج الأورام مثل 57357 وبهية

➢ هيئة المواد النووية.

➢ هيئة الطاقة الذرية.

➢ المركز الإقليمي للنظائر المشعة.

➢ مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع.