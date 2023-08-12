إقبال الزوار على مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير | صور

حرص عدد كبير على زيارة مسجد السيدة نفيسة، بعد أعمال التطوير والترميم، وافتتاحه خلال الأيام الماضية.

ولاقت أعمال التطوير ابهار كافة زوار، ويقع مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها في نطاق حي الخليفة، بالمنطقة المسماة قديمًا بدرب السباع، وبالقرب من مسجد وضريح الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية، حيث يقع مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها في نطاق حي الخليفة، بالمنطقة المسماة قديمًا بدرب السباع، وبالقرب من مسجد وضريح الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير تحت عنوان اسم الله الولي، مشددة على جميع أئمتها التزام نص الخطبة والمدة المقررة.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.