عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي.. انتهاء فترة مفتي الجمهورية.. احذر الصلاة في هذا المكان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي
 

الصلاة في هذا المكان غير صحيحة.. الإفتاء توضح
 

احذر الوقوع فيه .. هذا الفعل يسبب لك الشقاء دنيا وآخرة
 

هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟.. لجنة الفتوى تجيب
 

هل يشترط للمسافر استقبال القبلة في صلاة النافلة؟.. اعرف الموقف الشرعي
 

هل يجب أن تكون نتيجة الاستخارة برؤيا في المنام؟.. مجدي عاشور يجيب
 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بفصول كلية الزراعة
 

فضل من قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء
 

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز مائة ألف مشارك والقاهرة والجيزة وأسوان في المقدمة
 

انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟
 

النشرة الدينية ماهر المعيقلي الحرم المكي الصلاة رئيس جامعة الازهر الاستخارة هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح هل يشترط للمسافر استقبال القبلة في صلاة النافلة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

ترشيحاتنا

ظرف طارئ لـ خالد الصاوي يحرمه من تكريمه بـ الأوبرا

كيف دعم الحوار الوطني شباب مصر؟|وأهم 15 مطلبا لتمكينهم بملف ريادة الأعمال

بعد تدهور حالته.. قرار عاجل للمجلس العسكري في النيجر بشأن الرئيس بازوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية

سرقة الذهب وملايين الجنيهات .. تطور صادم في اتهام البلوجر هدير عاطف

مزاج قيد التشغيل.. كهربا يستمتع بالإجازة الصيفية فى عرض البحر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

جمال شعبان : تناول 3 فناجين قهوة يحميك من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ