النشرة الدينية.. الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي.. انتهاء فترة مفتي الجمهورية.. احذر الصلاة في هذا المكان

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

ماهر المعيقلي.. اعرف آخر التطورات الصحية لإمام الحرم المكي



الصلاة في هذا المكان غير صحيحة.. الإفتاء توضح



احذر الوقوع فيه .. هذا الفعل يسبب لك الشقاء دنيا وآخرة



هل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟.. لجنة الفتوى تجيب



هل يشترط للمسافر استقبال القبلة في صلاة النافلة؟.. اعرف الموقف الشرعي



هل يجب أن تكون نتيجة الاستخارة برؤيا في المنام؟.. مجدي عاشور يجيب



رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير والتجديد بفصول كلية الزراعة



فضل من قال أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء



الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز مائة ألف مشارك والقاهرة والجيزة وأسوان في المقدمة



انتهاء فترة مفتي الجمهورية في منصبه اليوم.. هل سيصدر قرار المد للمرة الثالثة؟

