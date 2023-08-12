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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلية بالقاهرة الجديدة

المتهم.. أرشيفية
المتهم.. أرشيفية

قرّرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهماً محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية" لجلسة 12 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

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