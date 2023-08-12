عروض المصيف.. تحذير عاجل لملايين المستخدمين من سرقة حساباتهم البنكية

حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيقات البريد الإلكتروني Gmail و Outlook على هواتف أندرويد وآيفون، من خطورة النقر على روابط ورسائل معينة يتم إرسالها للمستخدمين يمكنها سرقة حسابات المستخدمين البنكية.

بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن خطورة الروابط التي يتم إرسالها تتعلق بمحتواها، حيث أن معظم الروابط تشمل عددا من العروض والتخفيضات على السفر بمناسبة الصيف مستغلة أسماء وشعارات شركات سياحة وطيران شهيرة.

وفقا للصحيفة فإن هذا النوع من الاحتيال يدفع الكثير من المستخدمين إلى التصديق، ويقومون بالتالي بفتح هذه الروابط الخبيثة، مما يتسبب في اختراق البيانات الخاصة بهم، ومن ثم اختراق البيانات البنكية الحساسة.

وقالت شركة Trend Micro المتخصصة في الأمن السيبراني إن المحتالون يستخدمون اسم العلامة التجارية في رسائل البريد الإلكتروني المخادعة للإعلان عن رصيد سفر بقيمة 500 دولار من خلال رابط معين، ويؤدي النقر فوق هذا الرابط إلى نقل المستخدم إلى صفحة مشبوهة تقوم بسرقة البيانات.

ويؤكد الخبراء في الشركة أنه يمكن للمحتالين استخدام هذه الحيل لإفراغ حسابات المستخدمين المصرفية، مضيفين أنه تم إنشاء مواقع الويب هذه لخداع المستخدمين، ولكن يمكن عادةً اكتشاف عملية الاحتيال في عنوان URL.

وكان عديد من الأشخاص قد أبلغوا عن استلام رسائل نصية تدعي وجود مشكلة في محفظة آبل الخاصة بهم، وتضمنت هذه الرسائل أيضًا رابطًا مزيفًا سينقلك إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة من آبل.

كما تم الإبلاغ عن أن هذا يمثل خطورة خاصة لأن النقر فوق الارتباط وإدخال معلوماتك قد يؤدي إلى سيطرة المحتالين على معرف آبل الخاص بك.

وتضمنت الرسائل روابط مزيفة قد تطلب منك معلومات بطاقتك الائتمانية. ويحذر الخبراء من أنه إذا تلقيت أيًا من هذه الأنواع من الرسائل ، فإن أفضل رهان لك هو عدم النقر فوق الروابط.