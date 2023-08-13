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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات.. مواصفات جبارة لتابلت جديد من Xiaomi شاومي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات جبارة لتابلت جديد من Xiaomi شاومي

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق جهاز تابلت مميز بمواصفات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركة إطلاق Xiaomi Pad 6 Max 14 والمتوقع أن يتنافس مع أجهزة سامسونج اللوحية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max 14 سيصدر بشاشة من نوع LCD ، قياس 14 بوصة، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز في الثانية، مع تصميم أنيق للغاية، حيث يأتي الجهاز بحجم شاشة أكبر 62٪ من سابقه. 

ويحصل جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max 14 على نظام مكون من ثمانية مكبرات صوت، الأمر الذي يمكن أن يجعل الجهاز رائعًا عند استهلاك الوسائط المتعددة، مع ميزات مدمجة مثل شاشة مقسمة بأربعة اتجاهات ، ما يبدو الجهاز كبديل لجهاز الكمبيوتر.

ويعمل جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max 14 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت . 

 

ويحتوي جهاز تابلت شاومي Xiaomi Pad 6 Max 14 على بطارية ضخمة سعة بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وشحن عكسي مذهل بقوة 33 وات، مع شريحة إدارة البطارية Surge G1، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة البطارية لفترة أطول. 

 

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