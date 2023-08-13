شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن ضم صلاح محسن للنادي الأهلي رسميا.

وكتب أحمد شوبير: رسمياً.. الأهلي يعلن ضم صلاح محسن إلي قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم صلاح محسن لقائمة الفريق الأحمر في معسكر النمسا.

وأعلن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين انضمام صلاح محسن الي قائمة الفريق الأول لكرة القدم ونقله من قائمة الانتظار.

واضاف أنه تقرر سفر اللاعب مع الفريق الأحمر في معسكر الإعداد بالنمسا والمحدد له خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر.