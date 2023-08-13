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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب المرحلة الثانية عن الكليات، التى يمكن أن تقبل طلاب الشعبة علمى علوم بمجموع أقل من 70% .

كليات تقبل طلاب شعبة أدبى 

 

هناك عدد من الكليات التي يمكن الالتحاق بها من الشعبة العلمية بحسب تنسيق عام 2022-2023.

- آداب انتساب موجه القاهرة.
- آداب انتساب موجه بنها.
- آداب سوهاج.
- دار العلوم انتساب موجه أسوان.
- حقوق مدينة السادات.
- حقوق كفرالشيخ.
- آداب انتساب موجه عين شمس.
- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.
- تربية جنوب الوادي رياضة.
- حقوق انتساب موجه بني سويف.
- حقوق انتساب موجه القاهرة.
- آداب انتساب موجه دمنهور.
- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.
- حقوق انتساب موجه الزقازيق.
- آداب انتساب موجه طنطا.
- تربية السويس رياضة.
- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.
- حقوق انتساب موجه أسوان.
- آداب انتساب موجه حلوان.
- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.
- حقوق انتساب موجه أسيوط.
- حقوق انتساب موجه عين شمس.
- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم .

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 5/8/2023  وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 10/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

 

رابط  نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

 

 

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