انفوجراف | مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها الآتي.
مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023
- الجمع بين معاشين
- الدمج في المدارس والجامعات
- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
- الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب
- الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية
- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
- الكشف المجاني في المستشفيات
- الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية