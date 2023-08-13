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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم

الحوار المجتمعي لمناقشة
الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، وهي خطة خمسية وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتنفيذ خلال الفترة من (2024 / 2029).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحوار المجتمعي يستهدف مناقشة الأولويات الأساسية لـ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، وتحديد التحديات وكيفية تحقيق الأولويات، ووضع التوصيات الخاصة بالأولويات والخطة.

ويتضمن برنامج ورشة العمل الخاصة بـ الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما يلي:

  • الجزء الأول: "الطريق إلى الخطة الاستراتيجية"، ويلقى من خلاله الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلمته حول الحوار المجتمعى والمشاركة فى الخطة الاستراتيجية، كما يتحدث شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونسيف مصر، حول تحديد أولويات تحويل التعليم، كما يتحدث جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر.

 

  • الجزء الثاني: عقد مجموعات العمل لمناقشة الأولويات، وطرح النقاش حول التحديات المتعلقة بالأولويات الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.

 

  • عقب ذلك يتم طرح النقاش حول كيفية تحقيق الأولوية، وعرض نتائج وصياغة التوصيات، تليها الكلمة الختامية للدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإعلان التوصيات.

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