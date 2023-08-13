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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوندوجان يتصدر قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة خيتافي، المقرر لها اليوم الأحد، في تمام العاشرة والنصف مساء، على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتصدر الوافد الجديد الألماني إلكاي جوندوجان قائمة برشلونة الإسباني لمواجهة خيتافي، بعد نجاح عملية تسجيله في الساعات الماضية

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - أندير أسترالاجا

الدفاع: بالدي - إريك جارسيا - كريستنسن - رونالدو أراوخو - جول كوندي.

الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرانك دي يونج -  بيدري جافي - سيرجي روبيرتو - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز.

الهجوم: أنسو فاتي - لامين يامال - رافينيا - عبد الصمد الزلزولي - روبرت ليفاندوفسكي.

ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على خيتافي في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على لقب الليجا.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة قبل انطلاق الموسم الجديد برحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني جوندوجان هيرنانديز قائمة برشلونة

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