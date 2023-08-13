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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب الانترلوك بشوارع ديروط

استكمال تركيب انترلوك
استكمال تركيب انترلوك بشوارع ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

 

وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.

 

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها كشوارع الببلاوي ، وشارع القرود ، وحارة رشدى حارة عبد الحميد ، وتفرعات منطقة شارع القيسارية وشارع الوكالة وشارع الحلقة وشارع جمال الدين وذلك عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية لافتاً إلى متابعة تلك الأعمال بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة حسام الدين خديوي نائب رئيس المركز ، ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر.

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