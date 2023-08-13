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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الرمد للاطمئنان على سير العمل

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الرمد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،سير العمل بأقسام مستشفى الرمد بحي شرق ، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين 

 وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

 

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد والدكتورة رشا وجيه والدكتورة كريستين تاوضروس نائبا مدير المستشفى .


وتفقد المحافظ ، بعض عيادات الاستقبال بمستشفى الرمد للعيون والتقى بالمرضى والمواطنين المترددين على العيادات والتى تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تابع سير العمل بمختلف الاقسام واستمع الى بعض طلبات المواطنين موجهاً بسرعة الاستجابة لها واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمئن على سير العمل باقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها .


كما تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها ببعض اقسام المستشفى ،مشددا على سرعة نهو الاعمال وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الاعمال .

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ووجه محافظ أسيوط – خلال لقائه مدير مستشفى الرمد ، ونائبتيه - بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى وأعمال التطوير التى تتم بها ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة ،للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة ، وحسن استقبال ومعاملة المرضى ، واستغلال الامكانات المتاحة من اجهزة طبية حديثة وامكانات طبية ،وبشرية.

ولفت إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى ،وانتظام العمل بها مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه ،مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي ، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية لتلبية احتياجات المرضى فى كافة التخصصات وامراض العيون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار .

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