عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يخسر بايدن انتخابات 2024 بسبب أفغانستان.. اعرف السبب

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الكاتب الصحفي الأمريكي مارك ثيسن، أن انسحاب القوات الأمريكية الفاشل من أفغانستان سيؤثر على الرئيس جو بايدن، بينما يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وقال ثيسن لشبكة “فوكس نيوز" الأمريكية إن “جو بايدن قد يفقد الرئاسة بسبب أفغانستان، وسأخبركم بالسبب. لا يصوت الناس على أفغانستان في عام 2024، لكنهم يصوتون على استفتاء على جو بايدن. إذا نظرت إلى أرقام الاستطلاع قبل الانسحاب الأفغاني، فقد حصل على موافقة تزيد عن 50٪ وبعد الانسحاب، انخفض إلى أقل من 50٪ ولم يتعاف ولم يكتف بالهبوط إلى أقل من 50٪ في السياسة الخارجية ومحاربة الإرهاب”.

وأرجع السبب إلى أن الأمريكيين نظروا إلى الانسحاب من أفغانستان بأنه كذبة من بايدن، حيث قالوا "أولاً أنه يكذب علينا، ثانيًا أنه غير كفء" وعندما يقرر الناس أنك كاذب غير كفء، لا تتعافى من الخسارة، فهذه علامة دائمة لا تمحى عن رئاسته، وبالتالي فإن جميع استطلاعات الرأي التي نشهدها في العامين الماضيين منذ حدوث انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هي انعكاس للوضع.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته مجلة "نيوزويك"، يشعر العديد من الديمقراطيين الأمريكيين بالقلق بشأن الرئيس جو بايدن، حيث كان التركيز علي سؤال الناخبين عن آرائهم حول عمر الرئيس.

ووجد استطلاع أجرته شركة ريدفيلد ويلتون، لصالح مجلة نيوزويك، أن غالبية الديمقراطيين قلقون بشأن قدرة بايدن على أداء وظيفته نظرًا لحقيقة أنه يبلغ من العمر الآن 80 عامًا.

جدير بالذكر أن بايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة ويسعى لولاية ثانية، وفي حالة إعادة انتخابه وخدم لفترة ولاية كاملة، فسيكون عمره 86 عامًا عندما يترك منصبه عام 2029.

القوات الأمريكية أفغانستان جو بايدن ولاية ثانية الانسحاب من أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الحكومة تدرس تداول العقارات في البورصة لتوفير النقد الأجنبي

ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

إيهاب جلال يمنح صالح جمعة قبلة الحياة في الإسماعيلي

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ