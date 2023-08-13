هل يخسر بايدن انتخابات 2024 بسبب أفغانستان.. اعرف السبب

كشف الكاتب الصحفي الأمريكي مارك ثيسن، أن انسحاب القوات الأمريكية الفاشل من أفغانستان سيؤثر على الرئيس جو بايدن، بينما يسعى للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وقال ثيسن لشبكة “فوكس نيوز" الأمريكية إن “جو بايدن قد يفقد الرئاسة بسبب أفغانستان، وسأخبركم بالسبب. لا يصوت الناس على أفغانستان في عام 2024، لكنهم يصوتون على استفتاء على جو بايدن. إذا نظرت إلى أرقام الاستطلاع قبل الانسحاب الأفغاني، فقد حصل على موافقة تزيد عن 50٪ وبعد الانسحاب، انخفض إلى أقل من 50٪ ولم يتعاف ولم يكتف بالهبوط إلى أقل من 50٪ في السياسة الخارجية ومحاربة الإرهاب”.

وأرجع السبب إلى أن الأمريكيين نظروا إلى الانسحاب من أفغانستان بأنه كذبة من بايدن، حيث قالوا "أولاً أنه يكذب علينا، ثانيًا أنه غير كفء" وعندما يقرر الناس أنك كاذب غير كفء، لا تتعافى من الخسارة، فهذه علامة دائمة لا تمحى عن رئاسته، وبالتالي فإن جميع استطلاعات الرأي التي نشهدها في العامين الماضيين منذ حدوث انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هي انعكاس للوضع.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته مجلة "نيوزويك"، يشعر العديد من الديمقراطيين الأمريكيين بالقلق بشأن الرئيس جو بايدن، حيث كان التركيز علي سؤال الناخبين عن آرائهم حول عمر الرئيس.

ووجد استطلاع أجرته شركة ريدفيلد ويلتون، لصالح مجلة نيوزويك، أن غالبية الديمقراطيين قلقون بشأن قدرة بايدن على أداء وظيفته نظرًا لحقيقة أنه يبلغ من العمر الآن 80 عامًا.

جدير بالذكر أن بايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة ويسعى لولاية ثانية، وفي حالة إعادة انتخابه وخدم لفترة ولاية كاملة، فسيكون عمره 86 عامًا عندما يترك منصبه عام 2029.