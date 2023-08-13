سامح محجوب: الشعر بخير وانتهيت من ديوانين جديدين| خاص

قال الشاعر سامح محجوب، إن الشعر له تأثير كبير عليه في حياته، وهو المتحكم في كل اختياراته، لدرجة أنه أصبح صديقا له ورفيقا لدربه.

وأضاف محجوب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": «منذ البداية والشعر هو الذي يحكم اختياراتي في الحياة، فهو صديقي الأبدي الذي أرى من خلاله كنه المجردات، والشعر على عكس كل الفنون لا يحتاج لتفرغ أو عَطالة بل يحتاج لصخب واشتباك وصراع دائم ليأتي طازجًا كرغيف الخبز، فقط مع شيء من تأمل وقدرة على التقاط الذبذبات فوق الصوتية لموجات البشر والطبيعة».

وتابع: «وعندما أقوم بدوري كإعلامي أو كمدير لبيت الشعر أو كمثقف، فأنا أعمل بالضرورة عند الشعر وأعبد الطريق أمامه ليصل لمستحقيه إبداعًا وثقافة، ولا هناك ما يبرر سك مصطلح المشروع في الشعر تحديدًا!! لأن الشعر وإن كان مقصودًا في ذاته فهو بالضرورة ليس مقصودًا لذاته ومن العبث الحديث عن خريطة معجمية أو مجازية أو تخيلية يسير عليها الشاعر لقصيدته!!».

وأكد: «فرغت منذ شهور من ديوانين جديدين ولم أجد حتى اللحظة ناشرًا مناسبًا»، متابعا: «الشعر بخير وفى تقدم وازدهار لم يعرفه طيلة تاريخه واستفاد كثيرًا من الطفرة التكنولوجية التي يعيشها إنسان العصر الحديث، وأظن أنني وجيلي والجيل اللاحق عليه تجاوزنا بكثير من سبقنا من أجيال فنيًا وجماليًا لكننا لم نحظ بنقد يكرّس لهذه الجماليات ويمارس عملية فرز حقيقية، كما أن طبيعة المتلقي ودرجة تعليمه وثقافته اختلفت بل وربما تحتاج لثقافة أعمق لاستيعاب حركية الفن وانزياحاته».