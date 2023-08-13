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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة 13 متهما في فض رابعة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهما في القضية التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، ومقدية برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فض اعتصام رابعة.

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إعادة محاكمة 13 متهما في فض رابعة

وقضية فض رابعة أتهمت فيها النيابة العامة، 739 متهما بأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس 2013، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان الشهيد هشام بركات - رابعة العدوية سابقا، شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخريب وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر.

كما أتهمت النيابة المتهمين في قضية فض رابعة بتولى قيادة في عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط الميدات، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013.

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