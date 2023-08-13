صلاح أساسيًّا.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديا ليفربول وتشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في السادسة والنصف مساءً، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط هجوم ليفربول أمام تشيلسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي- تياجو سيلفا- كولويل- رييس جيمس.

خط الوسط: إنزو فرنانديز- جالاجير- بن تشيلويل- كانري.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- نيكولاس جاكسون.