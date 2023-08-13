%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أكد الكاتب الصحفي زكي السعدني، المتخصص في شؤون التعليم، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيعقد اجتماعًا في الساعات المقبلة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث ما يتعلق بـ تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية في العام الجامعي الجديد 2023-2024.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلي أن الوزير قرر توحيد الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية.

وتوقع السعدني، أن يكون هناك انخفاض في تنسيق القبول في كليات القطاع الطبي بالجامعات الأهلية والخاصة، وأشار إلى أن القبول في كليات الطب البشري قد يكون حوالي 85 أو 86%.

وأوضح أن هناك فئة من الطلاب يفضلون الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وأيضًا هناك من فاتهم فرصة التنسيق في الالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية.

ونوه إلي أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية يتم تحديده استنادًا إلى الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية.