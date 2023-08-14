النائبة نادية مبروك لـ صدى البلد: الحوار الوطني يدار دون حواجز أو خطوط حمراء.. ومصر في حاجة شديدة إلى مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات

نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ فى حوارها لـ"صدى البلد":

جلسات الحوار تدار بشكل جيد و دون حواجز ولا خطوط حمراء

الشائعات تسبب ارتباك فى المجتمع والحل فى خروج القانون الجديد للنور

الافراج عن المحبوسين أبرز نتائج الحوار الوطنى

مر على وجودي في الإذاعة 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخر

التعيينات والإمكانيات الهندسية أبرز تحديات الإذاعة المصرية

وزارة الثقافة عقل مصر وليست مؤسسة تهدف للربح المالى

الملكية الفكرية كانت شبه ضائعة والآن أصبحت محصنة

أعمال الفنانة أم كلثوم جزء من تاريخ مصر والدولة تحميها من السرقة

نحتاج لوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية حول أهمية السياحة المصرية



مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان ،التي تقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو مؤسسة الرئاسة بشكل دقيق وإعادة تحويلها لمجلس النواب، ويضم المجلس نخبة من الكفاءات والخبرات المتنوعة في جميع المجالات، والتي من أبرزها النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ.

وفي هذا الصدد أجرينا حوارًا مع النائبة نادية مبروك لتوضيح آرائها في مجال الإعلام والأداء العام للحكومة بشأن السياحة والآثار وكيفية تطوير الإذاعة والمصرية والتحديات، التي تواجهها وجعلها في القمة وأهمية الحوار الوطني وأبرز الملفات التي ينبغي فتحها داخل الحوار الوطني وكيفية زيادة إيرادات السياحة.

النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

ماريك في مسار الحوار الوطني منذ بدايته إلى الآن والنتائج التي تم تحقيقها من خلاله؟

الحوار الوطني هو خطوة اتخذها الرئيس السيسي في توقيت هام جدا، فهذا التوقيت كان المجتمع المصري يحتاج إلى التحاور الجاد والتحدث عن المشاكل والتحديات التي تواجه مصر وشعبها بكل وضوح بجميع المحاور التي تهم المواطن والدولة، وجلسات الحوار تدار بشكل جيد و دون حواجز ولا خطوط حمراء وحتى من قبل عرض النتائج الحوار على الرئيس السيسي لاتخاذ اللازم بشأنها، الرئيس السيسي اتخذ حزمة من القرارات قبل رفعها إليه من جانب الحوار الوطني أبرزها الإفراج عن المحبوسين.

فالحوار الوطني بمحاوره الثلاثة له أهمية كبيرة في تنمية المجتمع سواء المحور المجتمعي الذي يختص بقضايا الأسرة والمرأة وغيرها من القضايا المهمة سواء في المحور المجتمعي أم غيرها من المحاور الثلاثة، وأتوقع وجود حَراك في المجتمع بالكامل فور انتهاء الحُوَار الوطني ورفع نتائجه إلى الرئيس السيسي؛ لاتخاذ اللازم بناء على التوصيات التي تمت خلاله، خصوصا في ظل وجود قامات كبيرة من المختصين في جميع المجالات المختلفة من الشباب والخبرات المختلفة ونحن نتابع الحُوَار بشكل مستمر.

حرية تداول المعلومات من أبرز القضايا الإعلامية والصحفية التي تمت مناقشتها داخل جلسات الحُوَار الوطني لوصول المعلومة الصحيحة للمواطن والقضاء على الشائعات... ماريك فيه ؟

مصر في أمس الاحتياج إلى مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وكان هناك خطوات من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام في هذا الشأن ولكن لم تكتمل وشهدت ذلك بنفسي لكوني كنت عضوا في هذا المجلس مع الأستاذ الكبير المرحوم مكرم محمد أحمد، وكان هناك مناقشات جادة في مِلَفّ حرية تداول المعلومات وآراء وأفكار وبالتأكيد سوف يتم استئناف هذه المناقشات لأهمية خروج قانون ينظم تداول المعلومات بسبب كون المواطن أصبح معرضًا لكم كبيرًا من المعلومات المغلوطة والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تسبب ارتباك في المجتمع وعند المواطنين، وأتوقع وصول خطوات وتوصيات جادة في هذا المِلَفّ الهام لأخذ إجراءات سريعة في هذا الاتجاه.

ما هي أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه الإذاعة المصرية وكيفية التصدي لها لتطوير هذه المؤسسات؟

مر على وجودي في الإذاعة المصرية 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخر والإذاعة المصرية بها شيء عجيب فأي شخص يعمل بها يعمل بحب وتفانى فهي تجعله يعيش في حالة من الحب والعطاء دون النظر إلى الصعاب أو أي من المشاكل.

وأعتقد أن هذه الفترة بالتحديد صعبة على الزملاء بالإذاعة المصرية لعدم تطوير الإمكانات الهندسية حتى الآن هذا التطوير يحتاج إلى إمكانات مالية كبرى بالإضافة إلى وجود عجز بسبب عدم وجود تعيينات جديدة، ولكن الحقيقة جميع الزملاء في الإذاعة المصرية قادرون على المواجهة والتحدي والوقوف على أرض صلبة إلى الآن بالإضافة إلى النجاحات والإنجازات التي يحققونها برغم هذه التحديات الكبيرة.

الإذاعة المصرية تغطي مصر من حلايب وشلاتين لمرسى مطروح للعريش للوادي الجديد ومحافظات الصعيد، وعند ترأسي الإذاعة المصرية سابقا قمت بزيارة جميع الإذاعات المحلية التي تتبع الإذاعة المصرية وجدت نفس الصعوبات ولكن جميع الزملاء يعملون بجد واجتهاد ولست قلقة على الإذاعة سنين طويلة بخبرات طويلة بتوارثها الأجيال ولا أعتقد أن هناك خوفا ولا قلقا بشأنها.



هل هناك حاجة إلى وجود ربح إعلاني لتطوير الإذاعة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

طبعا نحتاج إلى ذلك، وهناك بالفعل إقبال كبير على وجود إعلانات داخل إذاعة القرآن الكريم وننظم ذلك داخل لجنة السياسات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام لعمل توازن بين ما يطلبه المستمعون والإعلانات، ولكن إذاعة الشباب والرياضة تحتاج إلى تفعيل الإعلانات بداخلها بشكل أكبر، ومن أشهر الإعلاميين والرياضيين الموجودين على الساحة خرج من إذاعة الشباب والرياضة بالإذاعة المصرية، وأتمنى تفعيل الإعلانات داخلها لتحقيق عوائد كبيرة للهيئة.

مارأيك في أداء وزارة الثقافة في مصر؟



نحن في لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ نلتقى بمعظم قيادات وزارة الثقافة عن طريق الأدوات البرلمانية الخاصة بالمجلس: الاقتراحات برغبة والأسئلة وغيرها لنتابع أداء الوزارة، وهناك مجهود من الوزارة ملموس وعلى سبيل المثال مهرجان العالمين، التي قامت الدولة ببذل جهد فى الترويج له وللشواطئ المحيطة به، وهناك تطوير ملحوظ أيضا في بعض قصور الثقافة، وزارة الثقافة هي عقل مصر ولا يجوز حساب المصروفات التي تمت بشأنها فهي دورها التنمية والوعي وتغير الأفكار الهدامة بالمجتمع وليس المكسب الإيرادات المالية.

وزارة الثقافة ضخمة جدا وبها العديد من المجالات المختلفة، ولا مانع من تفعيل الإعلانات في بعض من مجالاتها، فالهدف من وزارة الثقافة التنمية والوعي والإصلاح ونشر الثقافة في المجتمع ونحن نقوم بالمتابعة بشكل مستمر لضمان ذلك.



ماريك في جهود الدولة في حماية الملكية الفكرية؟ خصوصا بعد الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء مجلس مصري لحماية الملكية الفكرية؟

مِلَفّ الملكية الفكرية هام للغاية، وهناك إدارة متخصصة بالملكية الفكرية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكن وجود مجلس مصري لحماية الملكية الفكرية ضرورة لمنع ضياع حقوق الباحثين والمفكرين والمبدعين، فالملكية الفكرية خلال الفترة الماضية كانت شبه ضائعة ولا يوجد رادع كاف لمن يقوم بسرقة ملكية تراث أو فن فهناك عدد من الأشخاص يعتقدون أن أعمال الفنانين الذين فارقوا الحياة متاحة لأي شخص.

وعلى سبيل المثال الفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم كوكب الشرق ليست مجرد فنانة ولكنها جزء من تاريخ مصر، والدولة أعطتها الفرصة للوصول إلى أن تكون جزءًا من التاريخ، والبعض يعتقد أن أعمالها متاحة وقابلة للسرقة بمجرد وفاتها ولكن ذلك غير صحيح فحقوقها محفوظة كاملة للورثة.

السياحة في مصر هي واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للدولة... هل نحتاج لخطة ترويجية جديدة لزيادة إيرادات السياحة في مصر؟

تمتلك مصر جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى

والدولة تبذل جهد كبير في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

والدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

هل نحتاج إلى حملات توعية للمواطن حول كيفية التعامل مع السائح؟



مِلَفّ كيفية التعامل مع السائح مهم جدا، وليست وزارة السياحة منوطة بذلك فقط ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المختلفة لنشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح والحفاظ على السائحين، ثم إن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في توعية الأطفال منذ مراحل الحضانة لتوعيته بأهمية السياحة والآثار والحفاظ عليها وفور معرفته بأهميته سينعكس ذلك على احترامه للسائح وكيفية التعامل معه.

ويجب على وزارة التربية والتعليم وضع جزء خاص بالمناهج الدراسية الخاصة بالطلاب بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى عمل رِحْلات مدرسية للطلاب لزيارة المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد والأهرامات والأماكن السياحية المختلفة.

ماريك في تمكين المرأة بالمجتمع في جميع المجالات خصوصا بعد تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد؟



الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية ومقدر جدا لدور المرأة، وذلك لا يدل على الانحياز وإنما يدل على تقديره للمرأة التي كانت تعيش في حالة من عدم الاهتمام والتهميش قبل تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، وبعد تسليط الضوء على المرأة أثبتت قدرتها وكفائها بعد توليها مناصب قيادية في الدولة والرئيس السيسي يعلم جيدا قدرة المرأة وذلك مكنها من توليها ومساعدتها في تولي المناصب وإعطاؤها حقوقها كاملة، وأتمنى وعى الرئيس السيسي ينتقل إلى باقي أفراد المجتمع.

النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق