مصارع يفضح قناة الجزيرة ويكشف فبركة فيديو له وتحريف كلامه.. فيديو

رد المصارع مصطفى روك، على استغلال قنوات إخوانية فيديو له خاص بتحفيز الشباب وتحويله إلى فيديو سياسي لنشر أكاذيبها.

وقال المصارع مصطفى روك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فوجئت أن قناة الجزيرة أخذت الفيديو وقامت بقص المحتوى وتركت كل النصائح وأخذت الجزء الخاص فقط بغلاء الأسعار".

وأضاف: "ما فعلته قناة الجزيرة هو من باب تزييف الحقائق لأني لا أتحدث في السياسية وليس لي علاقة بها"، مؤكدا: "كل ما أقدمه هو نصائح للناس والجميع يأخذها بصدر رحب ويشكروني عليها".

وتابع: "أنا عندي متابعين وبعتولي الفيديو وقالوا لي أنت طلعت على قناة الجزيرة من خلال فيديو يهاجم الغلاء"، مؤكدا: "أنا كنت عامل فيديو بصبر فيه الناس على الوضع إللي إحنا فيه"، موضحا أنه يقدم محتوى تحفيزي للشباب ونصائح لهم وفي الفيديو وجه رسالة فردية لزوج ووصفه بالبطل؛ لأنه قادر على البقاء والصمود وقادرا على سد احتياجات منزله وسط هذا الغلاء ولم يمد يده.