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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية "عربي" تجمع بين محمد رمضان والرابر الأمريكي فيوتشر.. تفاصيل

محمد رمضان وفيوتشر
محمد رمضان وفيوتشر

يستعد النجم محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عربي" ويتعاون فيها معه نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية "عربي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا.

وتم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته نجم الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية.

على جانب آخر، أحيا محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ضخما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير.

https://www.instagram.com/reel/Cv5OLF2IExE/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

محمد رمضان

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