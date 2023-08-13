سنوات الخطر بدأت والعرب مهددون.. ماذا يعني رفع الراية البنفسجية في العراق

سجلت درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال موسم الصيف الحالي، أعلى ارتفاع لها منذ عشرات السنوات، حيث سجلت في بعض المناطق أكثر من 55 درجة مئوية، وتحديدا في دول الشرق الأوسط ومن بينها العراق الشقق.

هيئة الأرصاد العراقية

خطر قادم من العراق

العراق من بين الدول التي شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، خلال موسم الصيف، وسجلت بعض المناطق داخل العراق 55 درجة مئوية، وتم رفع الرايات البنفسيجية في جنوبي البلاد، وهي التي تشير إلى أن درجات الحرارة تتخطى نصف درجة الغليان في 13 محافظة.

وفي هذا الصدد، قالت الهيئة العراقية في بيان صادر عنها: "إن حالة الطقس غدا الإثنين أن درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51".

وأضافت هيئة الأرصاد العراقية في بيانها: أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة.

وأشارت الهيئة العراقية في بيانها إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا وأحيانا غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم".

وقال مراسل السومرية، إن "الشركات النفطية الاستثمارية في محافظة البصرة رفعت الراية البنفسجية، بعد تجاوز درجات الحرارة الـ52 مئوية".

وتشير تلك الراية إلى الأشعة فوق البنفسجية القصيرة، وهي الأشد خطراً على الإنسان، إذ تؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس، وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم.

وتعمد الكثير من الشركات إلى رفع إشارة التحذير المذكورة لتنبيه العاملين فيها لاتخاذ أعلى درجات الحيطة.

ومن ناحية أخرى، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة "إنذار" للعالم أجمع، وذلك في ختام زيارته إلى هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي.

وخلال جولته في العراق حيث فاقت درجات الحرارة الخمسين، ووسط جفاف شديد، زار تورك جنوب البلاد حيث "الحقول جرداء ورازحة تحت وطأة الجفاف"، كما قال.

الراية البنفسجي

تحذير من ارتفاع الحرارة

كما أكد في ختام زيارة دامت أربعة أيام، أن "ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان التنوع البيئي، (أمور) باتت واقعاً، معتبرا أنه بمثابة إنذار إلى العراق والعالم أجمع".

وللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، البلد الخامس الأكثر تأثّراً بالتغير المناخي في العالم بحسب الأمم المتحدة، موجة جفاف قاسية.

وفي يوليو الماضي، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق تشهد "أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً"، متحدثةً كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

وسبق، وكشفت السلطات العراقية، الخميس الماضي، أن درجات الحرارة المرتفعة ساهمت في ارتفاع معدلات العنف الأسري التي تصل في بعض الأحيان إلى القتل.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في العراق العميد غالب العطية، إن حالات العنف الأسري تزداد طرديا مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن "الشرطة المجتمعية لها دور مهم في الحد من حالات التعنيف الأسري والمجتمعي المتزايدة".

وأضاف: "رصدنا زيادة في حالات التعنيف في الأجواء الحارة، وفي فصل الصيف أكثر من باقي فصول السنة، سجلنا حالات تعنيف النساء للأطفال ومنها زوجة الأب"، وفقا لما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابع المسئول العراقي القول بأن "هذه الحالة تحتاج إلى دراسة واتخاذ إجراءات للتوعية بين المتزوجين والشباب المقبلين على الزواج"، موضحا أن "التوعية تكون توعية بالحياة الجدية وتكوين عائلة إضافة إلى الرصد، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية لمراقبة التلاميذ والطلاب".

وذكر العطية: "تصل حالات التعنيف إلى المدارس من خلال المعلمين، ونحن نثقف المواطنين للحد من هذه الظاهرة من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور والحضور في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني".

والجدير بالذكر، أنه حسب موقع "إلدورادو ويذر"، المتخصص في قياس درجات الحرارة؛ فقد حلت عاصمة جهة سوس ماسة في الرتبة الـ14 ضمن قائمة الموقع المتخصص، التي تصدرتها مدينة "خانقين" العراقية مسجلة 51,1 درجة مئوية.

وضمت القائمة التي شملت 15 مدينة عالمية، 11 من الحواضر العراقية الأخرى ومدينتين إيرانيتين.