فودة يعلن تشكيل لجنة لمتابعة تحويل شرم الشيخ لـ مدينة خضراء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تحويل شرم الشيخ " جرين سيتي" ومتابعة الإجراءات لذلك التحويل مشيرا شرم الشيخ بدأت في ذلك التحويل بوسائل النقل الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.



جاء ذلك مشاركة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، في ورشة عمل بعنوان : شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، و سليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، و النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وممثلي وزارة السياحة ، وهيئة تنشيط السياحة ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية.

و استعرض محافظ جنوب سيناء عدد من الإجراءات التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا في مدينة شرم الشيخ.

وذكر فودة عددا من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال مؤكدا علي انه تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شارم منها مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات ، وزراعه لاند سكيب بامتداد تلك الطرق ، و تجهيز حاره للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات، مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة.

وأضاف المحافظ انه من المشروعات الهامة مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة اجمالية تصل الى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي.



مشيرا الي ان اجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل الى 40 ميجا وات / ساعة سوف تصل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية الى 50 ميجا وات/ ساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021 وبما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفة، بالإضافة الى انارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة ، وانشاء عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل الى 160 ميجا وات .

ولفت المحافظ خلال كلمته انه من ابرز الإجراءات والمشروعات التي قامت بها جنوب سيناء في اطار تحويل شرم الشيخ الى جرين شرم هي مشروعات النقل صديقة البيئة حيث تم تأهيل شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية بتزويد جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والاتوبيسات بوحدات شحن للسيارات الكهربائية ودعوة تجهيز الفنادق بمحطات شحن كهربي للسيارات هذا إضافة الى إقامة جراج ومحطة شحن كبرى لعدد 150 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع وزارة النقل.

و اكد المحافظ علي تجهيز جميع محطات الوقود بشرم الشيخ لتزويد السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وتشجيع تحويل جميع التاكسي للعمل بالغاز.



أشار المحافظ ان المحافظة قامت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية والساحلية بها وخاصة شرم الشيخ وذلك بتشجيع استخدام أكياس من المنتجات الورقية والقماش.

ولفت فوده الي انه نظرا لاحتضان مدينة شرم الشيخ لاثنين من افضل واشهر المحميات الطبيعية في مصر والعالم هما محمية رأس محمد، ومحمية نبق، فقد تم بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بتنظيم الأنشطة البحرية بالمحميتين بالمدينة وتحديدا أماكن الصيد والغطس والسياحة ، ووضع كل المحددات والمحاذير بالمنطقة للحفاظ على البيئة البحرية والبرية وتفعيل المنظومة الإلكترونية للمراقبة والتتبع والأنشطة البحرية بخليج العقبة .

مضيفا انه تم وضع وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها السائلة والصلبة ومخلفات الوقود وتحسين إدارة النفايات مع تحرير إعادة التدوير.

وأشار المحافظ لتنفيذ مبنى جديد لمجلس مدينة شرم الشيخ كأول مبنى حكومي أخضر ذكي بجنوب سيناء ضمن مشروع المثلث الأخضر.

اكد المحافظ ان في اطار هذا المجال تم وضع استراتيجية ورؤية واضحة وسياسات وخطط تنفيذية و زمنية دقيقه للوصول الى تحقيق الأهداف و مستهدفات مشروع جرين شرم كما تم ايضا وضع مؤشرات للقياس طبقا لمعايير قابلة للقياس وبما ذلك كله بمؤشرات وربط ذلك كلهم مؤشرات التنمية المعدة من قبل المحافظة باستخدام نظام جي آي اس.

وفي ختام كلمته اكد محافظ جنوب سيناء علي أهمية الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص والسياحي وكذلك مجلس مدينة شرم الشيخ لدعم تجربة استخدام تكنولوجيات حديثة للبيئة قليلة الانبعاثات الكربونية والغازات.

كما اكد علي أهمية دعم مشروع شرم جرين للمجتمعات المحلية وإحداث التنمية الشاملة لقاتني المحميات الطبيعية كجزء من المشروع، مؤكدا علي التزام المحافظة بالتعاون الكامل في اطار تكاملي مع وزارة البيئة وجميع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة للمساهمة في تخطيط وتنفيذ المشروع باعتبار ذلك حجر الزاوية والأساس في ضمان استمرار نجاح مشروع جرين شرم .

وأعلن المحافظ انه أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا مخصصة بمشروع جرين شرم لمتابعة تقدم وتنفيذ أنشطة المشروع وتذليل أية عقبات ومصاعب تعيق تنفيذ المشروع ، من أجل الحفاظ على نسب وتميز ورقي مدينة شرم الشيخ العالمية الخضراء و رفع اسم مصر عاليا في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



فودة خلال الورشة

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