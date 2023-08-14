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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

الحق قبل ضياع الفرصة.. خبراء يصدرون تحذيرا عاجلا لجميع مالكي هواتف آيفون

خبراء يصدرون تحذيرا
خبراء يصدرون تحذيرا عاجلا لجميع مالكي هواتف آيفون

نصح عدد من الخبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون الذين يفكرون في بيع هواتفهم الحالية أو القديمة من أجل الترقية وشراء هواتف أحدث أو الاستعداد لشراء سلسلة هواتف iPhone 15 القادمة، التعجيل ببيع هواتفهم خلال هذه الفترة. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة “ ذا ميرور” فإنه مع توقع شركة آبل الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 الشهر المقبل، فمن المقرر أن تنخفض قيمة الهواتف القديمة. 

 

وفقا للصحيفة فإنه إذا كنت تتطلع إلى بيع هاتفك الآيفون الخاص بك ، فقد تكون هذه فرصتك الأخيرة للحصول على سعر عادل، حيث من المقرر أن تنخفض أسعار إعادة البيع في الشهر المقبل. 

 

ومع اقتراب موعد الحدث السنوي لشركة آبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة فقد يكون من شبه المؤكد الإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 15 الجديدة في منتصف سبتمبرالقادم، وكما هو الحال مع السنوات الماضية، فمن المحتمل أن يعني هذا أن قيمة إعادة البيع لهواتف آيفون القديمة ستنخفض بشكل كبير بمجرد الكشف عن هواتف آيفون الجديدة بالكامل.

 

وقام خبراء الهواتف الذكية في شركة Envirofone بتوقع قائمة لانخفاض الأسعار المتوقعة لمختلف هواتف آيفون من الآن وحتى شهر أكتوبر القادم : 

 

ومن المتوقع أن تنخفض قيمة هواتف iPhone 14 Pro سعة 128GB بأكثر من 16 ٪ مقارنة   بهواتف iPhone 15، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يخسر هاتف iPhone 14 Plus سعة 128GB أكثر من 16 ٪ من قيمة إعادة البيع. 

 

أما بالنسبة لهواتف iPhone 14 الأساسية فمازال مالكوها لديهم مزيدًا من الوقت حتى يضطروا إلى البيع ، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمة الهواتف بنسبة بسيطة من الآن وحتى وقت إعلان الهواتف الجديدة.

 

ومن المتوقع أن يخسر هاتف iPhone 13 سعة 128 جيجابايت حوالي 40 جنيهًا إسترلينيًا في القيمة أي ما يعادل حوالي 1574 جنيه مصري، أما طرز Pro  فقد تخسر حوالي 86 جنيهًا إسترلينيًا في القيمة أي ما يعادل حوالي 3384 جنيه مصري.  

 

وفقا للتقرير فإن الخبراء في Envirofone  يعتقدون أن الخبر السار هو أن هواتف iPhone 12 مهيأة فقط لخسارة قدر هامشي من القيمة، مقارنة بالهواتف الأخرى.

 

وتكشف النتائج التي توصل لها الخبراء إليها أن هواتف آيفون قد تنخفض قيمتها بنسبة تصل إلى 16٪ خلال الشهر الأول من إصدار iPhone 15، لذلك يوصي الخبراء بأنه إذا كنت تفكر في بيع جهازك القديم قبل الإطلاق ، فعليك القيام بذلك في شهر أغسطس الحالي ، أي شهر قبل تاريخ الإصدار ".

 

 

 

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