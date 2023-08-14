شاومي تستعد لإطلاق تابلت جديد للشباب ومحدودي الدخل بمواصفات متميزة

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإصدار جهاز تابلت جديد بسعر يناسب الشباب ومحدودي الدخل، حيث يعد تابلت Xiaomi Redmi Pad SE هو البديل الأرخص من تابلت Redmi Pad، كما من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن شاومي ستطلق قريبا جهاز تابلت Xiaomi Redmi Pad SE بعدد من المواصفات المميزة مع ما يصل إلى 21 ساعة من تشغيل الفيديو دون انقطاع و 12 ساعة من اللعب، وسيتوفر في 3 ألوان هي : الرمادي والأخضر والأرجواني.

ومن المتوقع أن يتوفر جهاز تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بسعر يبدأ من حوالي 190 يورو في الأسواق الأوروبية، حيث سيتوفر في 3 نسخ مختلفة للذاكرة.

وسيأتي جهاز تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بشاشة من نوع LCD قياس 11 بوصة بدقة أصلية تبلغ 1920 × 1200 بكسل، م معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع تغطية مساحة ألوان NTSC بنسبة 70 ٪.

وسيقدم تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE كاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو ، بالإضافة إلى 4 مكبرات صوت تدعم ميزة Dolby Atmos .

وسيعمل تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 610، مع 4 و 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 و 256 و 512 جيجابايت من التخزين.

وسيحتوي تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE على بطارية بسعة كبيرة 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن 10 وات عبر منفذ شحن من نوع USB-C.