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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لن تصدق ما تفعله هذه البذور.. بذور علاجية و مضادات حيوية طبيعية

ارشيفية
ارشيفية

أكدت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائية تغذية علاجية، على مدى أهمية بعض البذور لصحة الجسم و ترطيب البشرة بفصل الصيف، و منها مضادات حيوية طبيعية و مضادات للأكسدة، فيتامينات و معادن، و أيضا بروتين و دهون.

وأضافت "عبدالله"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة " دي ام سي"، أنه يمكن الاستفادة من هذه البذور أضعاف عند وضعها بالماء، منوهة إلى أن بذور الكزبرة هامة جدا للهضم، سكر الدم و الضغط، بالإضافة إلى ترطيب الجسم أيضا.

وأوضحت "عبدالله"، أن بذور الريحان يمكن إضافتها على زبادي، سلطات أو مشروبات، فيزداد حجمها و يتحول إلى مادة جيلاتينية عند وضعها بالماء، فتعمل على ترطيب الجسم و عدم جفافه، و تحسين عملية الهضم للتخلص من سموم الجسم.

وحذرت، على متناولي أدوية السيولة أن يستخدموا بذور الريحان في أضيق الحدود، و ذلك لاحتوائه على فيتامين K و الذي يساعد على التجلط.

مضاد حيوي طبيعي

وتابعت، أن بذور الحبهان سحرية، فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي و مضاد أكسدة للبشرة، مضيفة أن البعض يستخدم مستخلصات الحبهان بالشامبو للتخلص من التهابات و قشرة فروة الرأس. 

ولفتت، إلى أن الكمون و الكزبرة من أبرز العلاجات التي تعالج الغدة الدرقية، و التي تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم. 

 

ترطيب البشرة فيتامينات معادن الكزبرة ترطيب الجسم بذور الريحان تحسين عملية الهضم درجة حرارة الجسم

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