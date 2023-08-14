لن تصدق ما تفعله هذه البذور.. بذور علاجية و مضادات حيوية طبيعية

أكدت الدكتورة إيمان عبد الله، أخصائية تغذية علاجية، على مدى أهمية بعض البذور لصحة الجسم و ترطيب البشرة بفصل الصيف، و منها مضادات حيوية طبيعية و مضادات للأكسدة، فيتامينات و معادن، و أيضا بروتين و دهون.

وأضافت "عبدالله"، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة " دي ام سي"، أنه يمكن الاستفادة من هذه البذور أضعاف عند وضعها بالماء، منوهة إلى أن بذور الكزبرة هامة جدا للهضم، سكر الدم و الضغط، بالإضافة إلى ترطيب الجسم أيضا.

وأوضحت "عبدالله"، أن بذور الريحان يمكن إضافتها على زبادي، سلطات أو مشروبات، فيزداد حجمها و يتحول إلى مادة جيلاتينية عند وضعها بالماء، فتعمل على ترطيب الجسم و عدم جفافه، و تحسين عملية الهضم للتخلص من سموم الجسم.

وحذرت، على متناولي أدوية السيولة أن يستخدموا بذور الريحان في أضيق الحدود، و ذلك لاحتوائه على فيتامين K و الذي يساعد على التجلط.

مضاد حيوي طبيعي

وتابعت، أن بذور الحبهان سحرية، فهو بمثابة مضاد حيوي طبيعي و مضاد أكسدة للبشرة، مضيفة أن البعض يستخدم مستخلصات الحبهان بالشامبو للتخلص من التهابات و قشرة فروة الرأس.

ولفتت، إلى أن الكمون و الكزبرة من أبرز العلاجات التي تعالج الغدة الدرقية، و التي تعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم.