أخبار الفن.. وفاة والدة المخرج تامر بسيونى وكارول سماحة تحيى حفلها الأول بالسويد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم الجمعة القادمة، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولي.



ويحيى رضا البحراوي حفلته القادمة داخل أحد أشهر أماكن السهر فى العلمين ويشاركه فى إحياء الحفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.



أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلها الأول فى مهرجان مالمو بالسويد وسط حضور الالاف من جمهور الجالية العربية هناك.



وقدمت كارول سماحة خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



يحتفل فريق بلاك تيما بعيد ميلاد الفريق التاسع عشر يوم الجمعة القادمة، وذلك من خلال إقامة حفل غنائى داخل الجامعة الأمريكية بالتحرير.



أعلن المخرج تامر بسيوني عن وفاة والدته من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وكتب تامر على صفحته إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي.



يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم داخل Notch Beach بمدينة العلمين الجديدة.



ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الميدلي التى أشتهر بها تامر عاشور فى حفلاته الغنائية.



يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح بنش مارك بالسعودية، يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من شهر أغسطس الحالي.



الحفل يضم 8 من نجوم الكاسيت أو نجوم التسعينات وهم مصطفى قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وحميد الشاعري وحسام حسني وخالد عجاج ومحمد محي.

يقام مساء اليوم الإثنين العرض الأول لفيلم 5 جولات والذى يقوم ببطولته أدم الشرقاوي فى أول بطولة سينمائية له، بجانب ماجد المصري وداليا شوقي ونور النبوي والراحل مصطفى درويش.