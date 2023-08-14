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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة والدة المخرج تامر بسيونى وكارول سماحة تحيى حفلها الأول بالسويد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

بعد نجاح حفلته بمهرجان العلمين.. تعرف على الحفل الثاني لرضا البحراوي فى العملين

 

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم الجمعة القادمة، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولي.

ويحيى رضا البحراوي حفلته القادمة داخل أحد أشهر أماكن السهر فى العلمين ويشاركه فى إحياء الحفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.
 

 

بعد حفل العلمين.. كارول سماحة تحيي حفلها الأول فى مالمو بالسويد| شاهد

 

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلها الأول فى مهرجان مالمو بالسويد وسط حضور الالاف من جمهور الجالية العربية هناك.

وقدمت كارول سماحة خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
 

السعر موحد.. تعرف على سعر تذكرة حفل بلاك تيما فى الجامعة الأمريكية

 

يحتفل فريق بلاك تيما بعيد ميلاد الفريق التاسع عشر يوم الجمعة القادمة، وذلك من خلال إقامة حفل غنائى داخل الجامعة الأمريكية بالتحرير.
 

 

وفاة والدة المخرج تامر بسيوني

 

أعلن المخرج تامر بسيوني عن وفاة والدته من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي.
 

تفاصيل حفل تامر عاشور فى العلمين الخميس القادم

 

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى يوم الخميس القادم داخل Notch Beach بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الميدلي التى أشتهر بها تامر عاشور فى حفلاته الغنائية.
 

تصل إلى 7800 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل نجوم التسعينات فى جدة

 

يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح بنش مارك بالسعودية، يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من شهر أغسطس الحالي.

الحفل يضم 8 من نجوم الكاسيت أو نجوم التسعينات وهم مصطفى قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وحميد الشاعري وحسام حسني وخالد عجاج ومحمد محي.

 

أول بطولة لآدم الشرقاوي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم 5 جولات

 

يقام مساء اليوم الإثنين العرض الأول لفيلم 5 جولات والذى يقوم ببطولته أدم الشرقاوي فى أول بطولة سينمائية له، بجانب ماجد المصري وداليا شوقي ونور النبوي والراحل مصطفى درويش.

قسم الفن رضا البحراوي كارول سماحة بلاك تيما تامر بسيوني تامر عاشور نجوم التسعينات

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