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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات المركزية في منفلوط والقوصية وديروط

محافظ أسيوط يستعرض
محافظ أسيوط يستعرض جهود المستشفيات المركزية

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقريرًا بشأن جهود المستشفيات المركزية بديروط والقوصية ومنفلوط في استقبال وإجراء العمليات الجراحية المجانية الاسبوعية داخل الأقسام والتخصصات المختلفة "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" وذلك كل يوم جمعة من كل اسبوع ضمن حملة "100 يوم صحة" التي تستمر في تقديم خدماتها بالمجان للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية بالمجان في قطاع الصحة والوصول للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ... جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.


واستعرض اللقاء الجهود التي بذلها الأطقم الطبية خلال الفترة الماضية لإجراء عمليات جراحية كل يوم جمعة من كل أسبوع بالمستشفيات المركزية بمنفلوط والقوصية وديروط لإنهاء قوائم الانتظار ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة.


وأثنى محافظ أسيوط على جهود الأطقم الطبية بالمستشفيات المركزية في ديروط والقوصية ومنفلوط في إجراء العمليات الجراحية المجانية للمرضى موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية لنهو قوائم الانتظار بالمستشفيات مشيدًا بفعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تستهدف إجراء العمليات الجراحية بالمجان للمرضى كل يوم جمعة من كل أسبوع في تخصصات "الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد" معلنًا دعمه الكامل للحملة التي تقدم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين. 

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وأكد المحافظ متابعته المستمرة لكافة المبادرات الصحية وخاصة مبادرة 100 يوم صحة بمختلف مواقع العمل للاطمئنان على توافر كافة الخدمات ومتابعة الكشف الطبي على المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي لافتًا إلى توجيه رؤساء المراكز والأحياء لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة موجهًا الشكر لوكيل وزارة الصحة والفريق الطبي المشرف على الحملات بالمحافظة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.


من جانبه أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى إنه يتابع ميدانيًا المستشفيات المركزية بديروط ومنفلوط والقوصية للاطمئنان على سير المنظومة والعمليات الجراحية التي يتم تنفيذها للمرضى كل يوم جمعة من كل أسبوع في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والتعامل أولا بأول مع أية معوقات تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان ومحافظ أسيوط مؤكدا على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة مؤكدًا على العمل بأقصى جهد لتلبية متطلبات الخدمة الصحية وتوفير الخدمة المناسبة.

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