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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يوافق على فتح فصول سكرتارية طبية بمدرستى البنات وأبنوب التجارية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على البدء فى اتخاذ اجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستى التجارة بنات بأسيوط وابنوب التجارية المشتركة التابعة لادارة ابنوب ،لصالح العملية التلعيمية ولخدمة سوق العمل مع عرض المقترح على المجلس التنفيذى للمحافظة لاخذ الموافقة ثم العرض على الادارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم لانهاء اجراءات اصدار القرار الوزارى الخاص بفتح هذه الفصول . 


جاء ذلك خلال لقائه جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة .


وأشار المحافظ الى انه تم الموافقة على المقترح بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،والتى تشير الى توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وعدد من هيئة التدريس على كفاءة وخبرة لتدريب وتدريس الطلاب وايضا توفر فرص تدريبية باماكن تم توفيرها من مقدم الخدمة " جمعية مستثمرى اسيوط – الوحدة الاقليمية رقم (2) " .


وأكد محافظ أسيوط ،على أهمية تطوير التعليم الفنى لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مشيراً الى أهمية تخصص سكرتارية طبية والذى يدخل فى المنظومة الطبية وله دور فعال فى المجال الطبى حيث يسهل عمل الكوادر الطبية ،معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التلعيم الفنى المزدوج والذى يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم بالمصانع والشركات الخاصة بالمحافظة فى ظل التطور الذى يشهده قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية الست التى توجد بمراكز المحافظة المختلفة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر .

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واوضح محمد النمر مدير عام التعلم الفنى بالمحافظة الى ان تخصص السكرتارية الطبية هى وظيفة ادارية ومكتبية ووهى المسئولة عن استقبال المرضى وكتابة تذاكر الدخول ووالمساعدة فى حل المشاكل الادارية والخاصة بالمؤسسات الطبية وتسجيل جميع الادوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والاشعة ومتابعة تقرير الخروج والاجازات الطبية وفهى حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبى من هيئة تمريض وفنى اشعة وفنى معامل ،خاصة وان مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الادارية والطبية .

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