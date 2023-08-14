الإمارات تشارك في اجتماع مكافحة الفساد مع دول G20 بالهند

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوفد برئاسة ديوان المحاسبة في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG) وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين G20 في الهند.

وهدفت مشاركة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتهدف المشاركة لإجراء نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ 20.

وقال المتحدث باسم ديوان المحاسبة: "تعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف: " أن التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود، وهذا ما نسعى إليه في ديوان المحاسبة من خلال العمل يداً بيد مع مختلف الدول من أجل إيجاد طرق مبتكرة للتوعية بأهمية مبادئ النزاهة والمحاسبة، وتبني أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا المجال".