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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب شهير يسبب كوارث صحية| تعرف عليه

مشروب شهير يسبب كوارث
مشروب شهير يسبب كوارث صحية

الكركديه يمتازُ بلونِ أزهاره الحمراء الداكنة وكذلك الفاتحة، ويتميّز بقيمةٍ غذائيّة عالية، تجعلُ منه أساساً للتخلّص من العديد من المشكلات الصحيّة، كما يقي من عددٍ آخر منها، فضلاً عن كونه مشروباً مميّزاً .. لكن له اضرار لا يعرفها الكثيرون .. وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية  عبر حسابها الرسمي بـ تويتر من الكركدية وقالت :  يشاع استخدام الكركديه لخفض ضغط الدم، ويجب استشارة الطبيب عند الرغبة في تناوله تجبنا لتعارضه مع بعض الأدوية".


ونصحت الهيئة بضرورة تجنب استخدام الكركدية في حالات معينة مثل فترة الحمل أو فترة الرضاعة ،والأطفال أقل من 12 سنة وقبل أو بعد العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه يصعب التحكم في مستوى السكر بالدم".

أشارت الهيئة إلى أنه يمكن أن تظهر بعض الأعراض الجانبية غير المألوفة عند تناول مشروب الكركديه، وعلى رأسها اضطرابات المعدة وتشكل الغازات والإمساك.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض غير معتادة التوقف عن استخدامه والتوجه لطبيبهم للحصول على الرعاية اللازمة.

وتأتي هذه التحذيرات من الهيئة بهدف توعية المجتمع وتوضيح المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام مشروب الكركديه، ولتأكيد الأهمية البالغة للتشاور الطبي قبل تناول أي منتج غذائي أو شراب يُعتبر علاجًا محتملًا.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المسموح بها من شرب مشروب الكركديه هي 720 مل يوميًا، ولمدة لا تتجاوز الستة أسابيع. ومع ذلك، قد يتعارض تناوله مع بعض الأدوية المهمة مثل ”كلوروكين“ و”ديكولوفيناك“ وأدوية ارتفاع ضغط الدم و”سيمفاستاتن“ وأدوية السكر لوسارتان وأدوية ضغط الدم وأدوية الكوليسترول.

 

مخاطر الكركدية:

خفض ضغط الدم بشكلٍ خطير
بالرغم من أن خفض ضغط الدم اعتبرت فائدة إلا أن تناول الكثير من الكركديه يؤدي إلى انخفاض هائل في ضغط الدم مؤديًا ذلك إلى مشكلات صحية عديدة، منها:تلف الدماغ.تلف القلب.الإغماء.

 

فترة الحمل:

تناول الكركديه أثناء الحمل له تأثيرات عكسية على الهرمونات ويحفز الدم المحمل بالأكسجين على التدفق إلى الرحم بمعدل عالٍ، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات مبكرة، تزيد بدورها من خطر التعرض للإجهاض أو الولادة المبكرة.


مرضى السكري:
يمكن أن يُقلّل تناول الكركديه من مستويات السكر في الدم، لذا يجب مراقبة مستويات السكر عند استهلاكه، وقد تحتاج جرعات أدوية السكري إلى التعديل من قبل الطبيب في حال تناول الكركديه بانتظام.

 

العمليات الجراحية:
يمكن أن يؤثر الكركديه بشكل سلبي في قدرة الجسم في السيطرة على سكر الدم أثناء الجراحة وبعدها. لذا ينصح بالتوقّف عن استخدامه قبل أسبوعين من موعد الجراحة.

الكركدية مخاطر الكركدية مشروب مرضى السكري الحوامل الرضع

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