عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

صدى البلد

  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الثلاثاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أما عن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.


كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 24
العريش 31 25
رفح 31 25
رأس سدر 37 26
نخل 36 19
كاترين 33 17
الطور 32 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 41 31
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 31 21
سيوة 34 22
رأس غارب 37 29
الغردقة 38 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 38 28
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 34 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 24
قنا 41 27
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 41 25
أبوسمبل 40 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 31
المدينة المنورة 47 35 
الرياض 46 30
المنامة 41 33
أبوظبى 43 34
الدوحة 41 33
الكويت 45 28
دمشق 42 22
بيروت 32 29
عمان 35 22
القدس 32 23
غزة 31 27
بغداد 49 30
مسقط 35 32
صنعاء 27 16
الخرطوم 40 29
طرابلس 32 24
تونس 35 23
الجزائر 30 22
الرباط 28 18
نواكشوط 31 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 40 20
إسطنبول 29 22
إسلام آباد 34 25
نيودلهى 33 26
جاكرتا 34 24
بكين 34 24
كوالالمبور 33 24
طوكيو 33 26
أثينا 32 23
روما 32 20
باريس 27 16
مدريد 35 20
برلين 30 18
لندن 24 15
مونتريال 23 16
موسكو 27 16
نيويورك 30 22
واشنطن 32 23
أديس أبابا 23 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تستضيف فعاليات الإعلان عن أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

تعرف على التحويلات المرورية بسبب كوبرى مشاة أعلى محور حسب الله الكفراوي

إيران تؤكد التزامها بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

فيديو

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

بملابس سلسال الدم ..ظهور مفاجئ للفنانة عبلة كامل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ