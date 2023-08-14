خاتم إلكتروني.. كل ما تريد معرفته عن أحدث إكسسوار رقمي في السوق

أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومية في عالم اليوم ، الذي أصبح يحكمه وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، من أجهزة تتبع اللياقة البدنية إلى الساعات الذكية، تتيح هذه الأجهزة القابلة للارتداء مجموعة من الوظائف.

وظهر مؤخرا إكسسوار رقمي جديد بدأ يغزو الأسواق في العالم من الفئة وهي الحلقات الذكية أو الخواتم الذكية .

وفي تقرير موقع gizmochina يكشف بالتفصيل عن إمكانيات هذه الخواتم الجديدة وكيفية استخدامها، وكيف تختلف عن الساعات الذكية والأجهزة الأخرى.

خاتم ذكي

ما هي الخواتم الذكية؟ كيف تعمل؟

الخاتم الذكي هو في الأساس جهاز كمبيوتر صغير جدا مليء بالمستشعرات ولكنه مخصص لارتدائه على إصبعك. على الرغم من صغر الحجم، إلا أنه أداة قوية جدا ومجهزة بأجهزة استشعار مختلفة لقياس الحالة الصحية واللياقة البدنية للشخص ويمكنها أداء عدد لا يحصى من الوظائف المشابهة للأجهزة الكبيرة القابلة للارتداء.

وتعمل الخواتم الذكية من خلال الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى مثل الهواتف الذكية عبر بروتوكولات الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو NFC (اتصال المجال القريب).

وتجمع مستشعرات الحلقة البيانات من جسم الشخص، ثم تتم معالجتها وترحيلها إلى تطبيق على الجهاز المتصل، وتتعدد هذه البيانات والوظائف التي يمكنك اختيارها حسب الطلب، ومن ضمنها تتبع معدل ضربات القلب وأنماط النوم إلى التعرف على إيماءات اليد للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

خاتم ذكي

ها هي وظيفة الخاتم الذكي؟

تحتوي الحلقات الذكية على مجموعة متنوعة من الوظائف ، والتي تعتمد بشكل أساسي على أنواع المستشعرات وخوارزميات البرامج المستخدمة. إليك في السطور التالية أبرز فوائدها

تتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية: مثل الساعات الذكية تماما، يمكن للحلقات الذكية مراقبة النشاط البدني ومعدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسوجين في الدم ومراحل النوم ومستويات التوتر، وأيضا بعض الوظائف الخاصة بالنساء مثل موعد الدورة الشهرية.

التحكم الذكي بالمنزل: بعض الخواتم الذكية قادرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى من خلال الاتصال بها، مما يمكّن المستخدمين من ضبط منظم الحرارة أو إطفاء الأنوار أو حتى تغيير قنوات التلفزيون من خلال إيماءة بسيطة باليد.

مدفوعات بدون تلامس: تأتي بعض الحلقات الذكية مزودة بتقنية NFC مدمجة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات دفع لاتلامسية مما يزيد من راحتهم.

تنبيهات للإشعارات: العديد من الخواتم الذكية لديها القدرة على تنبيهك بالمكالمات الواردة أو الرسائل أو غيرها من الإخطارات المهمة من خلال رنة.

خاتم ذكي

ما هي مزايا الخواتم الذكية؟

مريحة ولا تأخذ حيز كبير: الحلقات الذكية لا تحتاج لنفس مساحة الساعات الذكية شكلها المضغوط يجعلها خيارًا تقنيًا مريحًا وسريًا يمكن ارتداؤه.

عمر البطارية طويل: نظرًا لصغر حجمها ووظائفها المحددة ، غالبًا ما توفر الحلقات الذكية عمرًا أطول للبطارية يمكنها أن تعمل أسبوع كامل بشحنة واحدة.

شكل جذاب وعصري: تمزج الحلقات الذكية بين التكنولوجيا والشكل الجذاب وهي مثل قطعة من الإكسسوار، تأتي في مجموعة متنوعة من التصميمات ، غالبًا ما لا يمكن تمييزها عن الخواتم العادية ، مما يسمح للمستخدمين بعرض تقنياتهم دون المساومة على الشكل والمظهر الخارجي لهم.

ما هي عيوب الخواتم الذكية؟

لا تحتوي على شاشة تعرض لك البيانات وبالتالي أنت تحتاج للاستفادة منها إلى دمجها لاسلكيا مع الهاتف أو جهاز آخر يعرض البيانات. هذا يعني أنه يجب على المستخدمين الاعتماد على هاتف ذكي متصل لأي عرض أو تفاعل للبيانات.

نظرا للحجم الصغير جدا للخاتم لا يتمتع بقدرات تخزين أو معالجة فعالة وعالية الأداء مثل الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء، بل تعتمد بشكل أساسي على الأجهزة المقترنة لمعالجة البيانات وتخزينها.

السعر: يمكن أن تكون الحلقات الذكية أكثر تكلفة من الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء بسبب التكنولوجيا المتقدمة المعبأة في الخاتم الصغير

القدرة على التكيف: باعتبارها تقنية جديدة نسبيًا ، قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في ارتداء هذه الحلقات الذكية والتعود عليها لجعلها جزءًا من روتينهم كما أنه من الصعب العثور على المقاس المناسب لحجم الإصبع.

ما هي أشهر وأفضل ماركات الخواتم الذكية؟

Oura Ring: خاتم مشهور بتتبع مراحل النوم وتقديم معلومات عن الحالة الصحية، حيث يوفر معلومات مفصلة حول جودة النوم والاستعداد ومستويات النشاط.

Ringconn: مصمم من قبل أخصائيين في الطب، يوفر تتبعًا مفصلاً ودقيقًا للنوم ومقاييس صحية أخرى في هذه الصناعة.

Motiv Ring: حلقة تتبع اللياقة البدنية التي تراقب معدل ضربات القلب والخطوات وحتى إعدادات الأمان للحسابات عبر الإنترنت.

حلقة McLEAR: مشهورة بميزة عمليات الدفع اللاتلامسية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء المعاملات بإيماءات اليد فقط.

Ringly: مصمم بشكل أساسي للنساء ، يقدم Ringly إشعارات ويتتبع الأنشطة الأساسية ، ويدمج الشكل الجذاب مع الوظائف.

Noise Luna Ring: تقدم خاتم لونا Luna Ring ، وهي من الخواتم الجديدة في الهند ، مع توفير أكثر من 70 مقياسًا صحيًا ، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وأجهزة استشعار درجة الحرارة والمزيد.

BoAt Smart Ring: تم تعيين العلامة التجارية الهندية boAt أيضًا لإصدار boAt Smart Ring لتقديم بيانات شاملة عن الحالة الصحية وهو مصنوع من المعدن والسيراميك ، ويتضمن مستشعرات لمعدل ضربات القلب ومستويات SpO2 ومراقبة مراحل وجودة النوم.