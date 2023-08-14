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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

120 ألف قبر جديد.. ذعر في أمريكا بعد فشل هجوم أوكرانيا المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه تم تجهيز أكثر من 120 ألف مقبرة جديدة في أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد.

 

وأوضح ماكجريجور، على قناته على موقع “يوتيوب”، أن "أوكرانيا دمرت، وانخفض عدد سكانها إلى 19-20 مليون نسمة.. وتقدر خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بحوالي 350-400 ألف شخص".

 

وكشف عن صور جديدة من الفضاء تظهر قبورًا تم حفرها مؤخرًا للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد الفاشل.

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وقال ماكجريجور: “تظهر الحسابات أن العدد التقريبي للضحايا خلال هذه الفترة حوالي 123 ألف شخص”، مضيفا أن "هذه كارثة يجب وضع حد لها”.

ماكجريجور أوكرانيا الهجوم المضاد

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