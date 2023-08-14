في حوار خاص.. رئيس جامعة حلوان: نستقبل طلاب تنسيق الجامعات 2023 ببرامج فريدة ومتميزة.. وبروتوكولات تعاون مع جامعات أجنبية لتطوير المنظومة

رئيس جامعة حلوان في حوار لصدى البلد :

جامعة حلوان عريقة و متميزة بتخصصاتها الفريدة

نستقبل طلاب الثانوية العامة بمختلف البرامج الدراسية طوال مراحل تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

بروتوكولات تعاون مع جامعات أجنبية لمواكبة تطورات العصر

يكشف تفاصيل انشاء كلية علوم التغذية

خطة لتطوير منظومة خدمات الطلاب الوافدين

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال حوار خاص لصدى البلد تفاصيل استقبال الجامعة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ و استعدادات الكليات لبدء استقبال اوراق الطلاب والبرامج المميزة بالكليات و خطة تطوير منظومة تعليم الوافدين و انشاء كليات جديدة .



وبدأ الدكتور السيد قنديل حديثه لصدى البلد قائلا: إن جامعة حلوان بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة في مصر والوطن العربي، وأضاف أن جامعة حلوان تم تأسيسها عام 1975 ولكن كلياتها سبقت ذلك التاريخ، وتضم الجامعة 22 كلية وبها ثلاث معاهد ذات بصمة قوية وهي: معهد الملكية الفكرية، ومعهد إدارة المستشفيات، ومعهد فنى تمريض، وتعد الجامعة من كبرى الجامعات الحكومية التي يدرس بها 220 ألف طالب وطالبة.



ما استعدادات الجامعة لاستقبال طلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ ؟

وتابع الدكتور السيد قنديل حديثه لصدى البلد قائلا: إن جامعة حلوان تتابع استقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ بكافة المراحل بكل الكليات وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات ، وأضاف أن الجامعة مليئة بالتخصصات الجديدة و المهمة التي تلقى إقبالا من الطلاب .

و قال إن الجامعة حاليا تستقبل الطلاب بمعامل الحاسب الآلي المخصصة لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة 2023، المزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لخدمتهم جميعًا.

حيث إن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم، وذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

رئيس جامعة حلوان



ما هي برامج جامعة حلوان الفريدة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ ؟

وأوضح الدكتور السيد قنديل حول التخصصات الفريدة بجامعة حلوان أن جامعة حلوان استحدثت برامج متميزة بكافة كلياتها حيث إنها تمتلك مجموعة من الكليات التي تلقى إقبالا من الطلاب كما أنها تمتلك برامج متميزة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مثل برنامجي "هندسة البرمجيات ، المعلوماتية الطبية ، و برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، وبرنامجي fmi و bis بكلية التجارة والبرامج المختلفة بكليات العلوم و الطب والتمريض والهندسة وغيرهم من الكليات.

لم تحرص جامعة حلوان على إضافة برامج جديدة بالكليات ؟

و تابع الدكتور السيد قنديل خلال حديثه، أن كليات الجامعة تعمل على توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق برامج تواكب متطلبات العصر لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.

رئيس جامعة حلوان في حوار لصدى البلد

هل هناك بروتوكولات تعاون لإنشاء برامج دراسية مشتركة مع جامعات أجنبية ؟

كشف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل علي عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر و سوق العمل و من هذه البروتوكولات التعاون مع جامعة غرناطة الإسبانية لإنشاء برنامج الأمن السيبراني و الهندسة المدنية وبرنامج النشاط البدني بكليات علوم الرياضة ، كما أن الجامعة تعمل علي عقد شراكة مع الجانب الألماني في إنشاء جامعة حلوان التقنية الدولية خاصة، وإنشاء برامج بكليتي الهندسة بحلوان والمطرية وكذلك التكنولوجيا والتعليم بالتعاون مع ألمانيا ، كما تعمل علي عقد برامج علمية بالكليات الفنية بالتعاون مع جامعة شاندونغ الصينية.

ما هي التفاصيل الخاصة بإنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ؟

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على دعم كلية علوم التغذية، حيث أن هذه الكلية الوليدة تهدف لخدمة المجتمع من خلال تخصصاتها الفريدة، مشيرًا إلى تجهيزها وفقًا لأعلى معايير الجودة في إطار خطة الجامعة الرامية إلى توفير تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و أشار إلى أن الكلية تضم تخصصات مهمة وهي عمود أساسي في البنيان ، حيث تضم عددًا من الأقسام في مجال التغذية متمثلة في قسم التغذية العامة وتغذية المجتمعات وعلوم الأغذية والتغذية العلاجية .

وتابع الدكتور السيد قنديل، أن الكلية توفر تخصصات تتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته وتسعى لفتح آفاق جديدة في سوق العمل، في خطوة نحو إضافة تخصص جديد ومتميز بين الكليات، بهدف تغيير منظومة التعليم الجامعي وإيجاد مجالات جديدة لعمل الشباب، لافتا إلى أن الجامعات المصرية باتت تركز على احتياجات المجتمع المصري؛ لهذا يتم إطلاق هذه الكلية المتخصصة لتدعم سوق العمل بالموارد البشرية ذات القدرة والكفاءة.



ما خطة جامعة حلوان للطلاب الوافدين ؟

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على توفير بيئة متميزة للطلاب الوافدين وضمان تلبية احتياجاتهم وتسهيل تجربتهم الأكاديمية ، حيث تعمل الجامعة علي تنفيذ التوصيات والتحسينات المقترحة لتطوير مستوي الخدمات ومدى تلبية احتياجات الطلاب الوافدين، ويأتي ذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب.