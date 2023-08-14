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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن  وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 458 شاحنة  و 144 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 210 شاحنة  و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع ، 248 شاحنة و 70 سيارة . 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS  وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة  SUVERI-REIS  وعلى متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان ، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000  طن بضائع و 155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة و سينا  .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء نويبع ميناء سفاجا

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