جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم

أعلنت جامعة حلوان عن برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم جامعة حلوان، المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأوضح الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم أن الـفيزياء الطبية هي إحدى فروع الفيزياء التطبيقية، فيها تطبق الفيزياء في المجال الطبي خصوصا في تشخيص وعلاج الأمراض البشرية.



تنقسم الفيزياء الطبية إلى أربع فروع رئيسية:

فيزياء العلاج الإشعاعي Therapeutic Radiological Physics

فيزياء الطب النووي Nuclear Medicine Physics

فيزياء التصوير التشخيصي Diagnostic Imaging Physics

الوقاية من الإشعاع ( الفيزياء الصحية) Medical Health Physics.

حيث يوجد في معظم المستشفيات قسم بمسمى الفيزياء الطبية ويندرج تحته شعب تمثل هذه الفروع الأربعة، يقوم الفيزيائيون بخدمات أساسية ودور فعال في خدمة كثير من مرضي السرطان حيث يقوم بالتخطيط الإشعاعي لقسم علاج الأورام السرطانية و التأكد من وصولها بدقة لمريض الأورام، أجهزة التصوير التشخيصي مثل الأشعة السينية و الأشعة الطبقية و الرنين المغناطيسي و الفوق صوتية و الجاما كاميرا ( (SPECT & PET وهذه الأجهزة تتطلب وجود فيزيائيي طبى.

لذلك يعمل خريج البرنامج على أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للمعايير و المواصفات العالمية عند استعمالها على المرضى فيقوم باختبارات الجودة النوعية للأجهزة والتأكد من سلامة بيئة العمل إشعاعيا وتحليل وتجميع الصور بالإضافة إلى التدريب و التعليم وإجراء الأبحاث.

كما يقوم الفيزيائيون الطبيون بالتأكد من عدم تعرض المرضى أو الموظفين بل وعلي المستوي البيئي أيضا لإشعاعات غير ضرورية و يقومون بالتواصل مع الجهات المختصة بالحماية من الإشعاع في الدولة، ونلفت الأنظار إلي أن الدراسة الأكاديمية وحدها لا تكفي لتكوين الفيزيائي الطبي ، فهو يحتاج إلى المزيد من التعلم و الخبرة العملية في التعامل مع المشاكل الطبية والأجهزة المختلفة والمتنوعة في مجاله.

وانطلاقاً من رؤية التعليم الجامعى المصرى ورسالته وقيمه الأساسية ، تتقدم شعبة الفيزياء الحيوية الطبية بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان بإنشاء برنامج خاص للحصول على درجة الماجستير فى الفيزياء الطبية التطبيقية وهذا البرنامج هو الأول من نوعة على مستوى إفريقيا والدول العربية.

وأضاف عميد كلية العلوم أن المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج المعرفة والفهم، تفسير النظريات والقوانين الفيزيائية في ضوء العمل الطبي، إدراك الأنماط المختلفة والتقنيات المتعددة في إستجلاب الفيزيائيون في الرعاية الصحية، التعرف علي مواضع الضعف والقوة في التقنيات الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج، الإلمام بالمخاطر الإشعاعية وطرق الوقاية للمرضي والعاملين.

وتكون مواصفات خريج برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية التطبيقية أن يكون قادرا على إجادة أساسيات ومنهجيات علوم الفيزياء بفروعها المختلفة وتطبيقاتها في العلوم الطبية، تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في متطلبات العمل الميداني ضمن فريق العمل الطبي، توظيف المعارف الفيزيائية وما تتضمنه من قوانين ونظريات ودمجها مع العلوم الأخري مثل علم الكيمياء والرياضيات والأحياء في منظومة العمل اليومي وأيضا البحثي، إظهار وعيا بالمشاكل الجارية علي المستوي المحلي والدولي والرؤى الحديثة في مجالات الفيزياء الطبية التطبيقية، تحديد المشكلات المهنية و إيجاد حلولا لها، التواصل المستمر وإظهار المسئولية تجاة نجاح العملية التشخيصية ونتائج العلاج، اتخاذ القرار في العمل الميداني من قبول ورفض الأجهزة الطبية وطرق المعايرة ومقاييس الجودة والأداء، التصرف بما يعكس الالتزام بالنزاهة والمصداقية والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، العمل علي تنمية الذات أكاديميا ومهنيا والقدرة علي التعلم المستمر.

التنظيم الهيكلي للبرنامج:

الجزء الأكاديمى

وهى عبارة عن المقرارات المتخصصة ويقوم بتدريسها مجموعة من الأساتذة المتخصصيين تحت إشراف شعبة الفيزياء الحيوية الطبية- قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان.



الجزء العملى

يقوم خلالها الطالب بالتدريب على اجهزة التصوير والعلاج الاشعاعى واجراء الرسالة بالمراكز الطبية المتخصصة (مركز الطب النووى والعلاج الاشعاعى بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة أو غيرها) وهذا تحت أشراف مشترك من الاساتذة بالقسم العلمى بالجامعة واساتذة من المراكز المتخصصة، و هناك جزء عملي أثناء الجزء الأكاديمي مكون من عدد 2 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد بما يعادل 4 ساعات تدريب فعلية بأحد المراكز أو المستشفيات.

هذا ويتم توزيع الطلاب توزيعا متناسبا بين تخصصات الفيزياء الطبية (فيزياء علاج إشعاعي-فيزياء طبي نووي- فيزياء علوم الأشعة التشخيصية- وقاية إشعاعية) توزيعا متناسقا حتي يتسني للطلاب الفرصة الزمنية والمكانية لكل من التدريب وأداء الجزء العملي للرسالة. وإذا بات الأمر حيث تزايدت الطلاب نحو تخصص دون آخر فيحق لمنسق البرنامج بأن يعيد التوزيع بين الطلاب رجوعا إلي معدلات الدرجات بينهم في مرحلة البكاوريوس أو عقد إمتحان اختباري بينهم للفصل في ذلك الأمر، ويقوم بتنظيم وتنسيق البرنامج الدكتورة مروة يسن.